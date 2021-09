Prezydent Barcelony Joan Laporta przyznał, że "nie rozmawiał już z Leo Messim po tym, jak on odszedł". Zaprzeczył jednak, by wcześniejsze rozmowy z Messim odbywały się w napiętej atmosferze. - To były normalne negocjacje, tyle, że nie zakończyły się tak, jak pragnęliśmy - podsumował.

Zaznaczył, że oglądał debiut Argentyńczyka w barwach nowego klubu, Paris Saint-Germain. - Nie było to przyjemne, to było dziwne zobaczyć go w innej koszulce, niż trykot Barcelony - nie ukrywał Laporta.

Laporta: To nie było wymarzone pożegnanie

Szef "Blaugrany" szczerze stwierdził, że pożegnanie z Messim "nie było takie, jak mogliśmy sobie wymarzyć dla Leo, zwłaszcza w sytuacji, gdy ja jestem prezydentem klubu". Wszak Argentyńczyk opuszczał Barcelonę w pośpiechu, w minorowej atmosferze.

Dodał jednak: - Zawsze będziemy mu bezgranicznie wdzięczni, on zawsze będzie "barcelonistą".

