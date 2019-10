​Podczas niedzielnego meczu Sevilli z Barceloną doszło do kuriozalnej sytuacji. Dwóch zawodników mistrza Hiszpanii obejrzało czerwone kartki w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund! Wszystko za sprawą bardzo kontrowersyjnej decyzji arbitra Mateu Lahoza.

Była 87. minuta, gdy Gerard Pique popełnił fatalny błąd. Były reprezentant Hiszpanii nie przeciął podania zmierzającego do Javiera Hernandeza, a ostatnią deską ratunku dla Barcelony był jej bramkarz Marc-Andre ter Stegen oraz debiutujący obrońca Ronald Araujo.

20-latek biegł ramię w ramię ze snajperem Sevilli, gdy ten nagle upadł na murawę. Sędzia Lahoz pokazał rzekomo faulującemu czerwoną kartkę. Tymczasem na żadnej z powtórek nie widać złamania przepisów przez młodego piłkarza Barcelony. Araujo nie podciął ani nie odepchnął swego rywala, a między zawodnikami nie doszło do znaczącego kontaktu. Mimo to Urugwajczyk przedwcześnie zakończył swój udział w spotkaniu - jego debiut trwał niecały kwadrans (Araujo wszedł z ławki rezerwowych w 73. minucie).

Z decyzją sędziego nie zgadzali się oczywiście piłkarze "Dumy Katalonii". Ousmane Dembele wprost wyraził swoje niezadowolenie z pracy arbitra. Lahoz zareagował natychmiast i po raz kolejny sięgnął do kieszeni po czerwoną kartkę.

Za jakie słowa Francuz został wyrzucony z boiska? Odpowiedzi na to pytanie nie potrafił udzielić trener Barcelony Ernesto Valverde. - Nie wiem, co Ousmane powiedział arbitrowi. Nie mogło to jednak być długie zdanie, gdyż trudno z niego wydusić coś po hiszpańsku - mówił na pomeczowej konferencji prasowej Valverde.

Lepiej poinformowani okazali się hiszpańscy dziennikarze. Opublikowali oni fragment raportu Lahoza z tego spotkania, w którym sędzia zacytował słowa Dembele. "Muy malo, eres muy malo" - miał powiedzieć skrzydłowy, co można przetłumaczyć jako: "Bardzo słaby. Jesteś bardzo słaby".

To pierwsza czerwona kartka w karierze Francuza, który ma już na koncie 147 występów w profesjonalnym futbolu. 22-latek będzie prawdopodobnie pauzował przez dwa mecze. Taka sankcja za to samo wykroczenie spotkała w ubiegłym sezonie piłkarza Deportivo La Coruña - Michaela Krohn-Dehliego.

Oznaczałoby to, że Dembele przegapi pierwsze w tym sezonie "El Clasico", które zostanie rozegrane 26 października na Camp Nou. W starciu z Realem zabraknie też raczej kontuzjowanych: Samuela Umtitiego oraz Juniora Firpo. O powrót do pełni zdrowia wciąż walczy Jordi Alba.

W prestiżowym meczu zagra za to Gerard Pique. Hiszpan był zagrożony zawieszeniem z powodu nadmiaru żółtych kartek. Ale w 85. minucie dostał kolejną kartkę, co wyklucza go ze spotkania z Eibarem. Na "El Clasico" wróci z czystym kontem. Do gry będzie gotowy także Clement Lenglet, który z powodu kartek pauzował z Sevillą.

Przerwa reprezentacyjna została zaplanowana w najlepszym momencie dla Barcelony. Choć "Blaugrana" zdaje się wracać na właściwe tory po słabym początku sezonu, to dwa najbliższe tygodnie mogą sporo zmienić w kontekście kontuzjowanych zawodników, zwłaszcza w przypadku Alby, który jest jedną z kluczowych postaci w ekipie mistrza Hiszpanii.

TB



