Primera Division. Koniec snów o tytule? Przerwana passa Sevilli

Po pięciu zwycięstwach z rzędu piłkarze Sevilli przegrali u siebie z Athletic Bilbao 0-1 (0:0). Bramkę zdobył Inaki Williams w 90. minucie. W ten sposób oddala się szansa gospodarzy na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii.

Po tej przegranej (pierwszej w lidze od 6 marca) Sevilla utrzymała się na czwartym miejscu w tabeli z dorobkiem 70 punktów.

Ekipa ze stolicy Andaluzji traci sześć "oczek" do liderującego Atletico Madryt oraz po cztery do broniącego tytułu Realu Madryt i Barcelony.



W następnej kolejce dojdzie do bezpośrednich meczów "wielkiej czwórki" - Atletico zagra na wyjeździe z Barceloną, a Real z Sevillą.

Primera Division - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz