Hiszpańskie "El Mundo Deportivo" informuje, że dziś ma nastąpić podpisanie kontraktu z Barceloną przez Erica Garcię. 20-letni obrońca rano przechodzić miał w stolicy Katalonii testy medyczne, a po południu zaplanowano jego prezentację.

Przenosiny Garcii do Barcelony katalońska prasa opisuje jako powrót piłkarza do domu. To bowiem z młodzieżowych drużyn Barcy hiszpański obrońca przeniósł się do Anglii, gdzie w ostatnim czasie reprezentował barwy Manchesteru City.

Urodzony w Barcelonie defensor nie grał w City regularnie, ale zdobył niezbędne doświadczenie w piłce na najwyższym poziomie. Teraz reprezentant Hiszpanii powraca na "stare śmieci". Garcia może grać zarówno na środku obrony, jak i na prawej stronie defensywy.

Reklama

Dotychczasowa umowa Hiszpana z City obowiązywała tylko do końca tego sezonu.

JK