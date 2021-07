Nie milkną echa afery podsłuchowej związanej z prezydentem Realu Madryt, Florentino Perezem. "El Confidencial" opublikował kolejną część nagrań na których słychać, jak szef "Królewskich" wypowiada się w niepochlebnych słowach o kolejnych graczach klubu.

Florentino Perez: Figo i Raul byli najgorsi

Perez w bardzo dosadnych słowach wypowiedział się o Luisie Figo, który barw "Los Blancos" bronił w latach 2000-2005. "To Figo rozp... szatnię, jest skur... jak Raul. Dwaj najgorsi to Figo i Raul" - mówi na nagraniach działacz.



Jednocześnie stwierdził, że "Zidane był najlepszy z nich, bez wątpliwości". "Zizou" jeszcze do niedawna był trenerem Realu Madryt i - wedle medialnych doniesień - Florentino Perez mocno zabiegał o to, aby pozostał on dalej w klubie.

Reklama

Guti "nienormalny"

Innym zawodnikiem, który spotkał się z krytyką prezydenta Realu, był Jose Maria Gutierrez, lepiej znany jako Guti.



"Guti jest nienormalny. Jest największym wrogiem samego siebie. SER (hiszpańska stacja radiowa - dop. red.) zatrudniła kretyna" - stwierdził m.in. Perez.



"Taśmy Pereza". To kolejna część afery

Tym sposobem Figo i Guti dołączyli do grona znanych graczy "Królewskich", których Perez wyzywał w prywatnych rozmowach w przeszłości. Na poprzednich nagraniach "El Confidencial" słychać negatywne opinie Florentino Pereza na temat Ronaldo, Raula i Casillasa.



Materiały miały być wykorzystywane do próby szantażu Pereza. Klubowi proponowano ich wykupienie, ale opcja ta została odrzucona.

Zdjęcie Florentino Perez ma ostatnio spore kłopoty, których powodem są nagrania jego prywatnych rozmów / Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

PaCze