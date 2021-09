Po tym, jak zakończyło się już zamieszanie związane z okienkiem transferowym, w Barcelonie zamierzają się skoncentrować na nowym temacie - rozmowach z Ronaldem Koemanem o przedłużeniu kontraktu.

Takie dyskusje już się rozpoczęły, przynajmniej tak informuje dziennik "As". Dotychczasowa umowa Holendra wygasa w czerwcu 2022 roku. Kataloński klub chciałby z góry zapewnić szkoleniowcowi możliwość stabilnej pracy i przedłużyć zawczasu tę umowę. Również po to, by wzmocnić jego pozycję w relacjach z drużyną. Zwłaszcza, że przecież początki pracy Koemana w Barcelonie nie były wizerunkowo łatwe.

Koeman na dłużej pod pewnymi warunkami?

Zdaniem dziennika "As", Barcelona już kilka tygodni temu skontaktowała się w tej sprawie ze szkoleniowcem i jego agentem. Jednak - według niektórych doniesień - wspomniany projekt umowy ma być obwarowany pewnymi dodatkowymi warunkami - trener będzie musiał osiągnąć konkretne wyniki sportowe, by kontrakt wszedł w życie.

Według hiszpańskiej prasy, prezydent "Blaugrany" Joan Laporta ma coraz lepsze osobiste relacje z Ronaldem Koemanem. To zdecydowanie ułatwia rozmowy.

