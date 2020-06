Kibice Espanyolu Barcelona grożą swoim piłkarzom przed najbliższym meczem z Realem Madryt. Klub z Katalonii zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, podczas gdy w poprzednim sezonie udało mu się zająć wysokie 7. miejsce.

Obecna sytuacja Espanyolu nie jest najlepsza. Zespół znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli, a do końca sezonu zostało sześć kolejek. Włodarze drużyny zdecydowali się również zwolnić kolejnego trenera - trzeciego w tym sezonie - tuż przed spotkaniem z Realem Madryt.



Kataloński zespół od sezonu 1993/1994 nie grał w Segunda Division, nic więc dziwnego, że kibice Espanyolu są bardzo niezadowoleni z obecnej formy swoich podopiecznych.



Wydaje się, że swoją złość wyrazili jednak w nieco przesadzony sposób. Jak podaje dziennik "AS", zdecydowali się oni na wykonanie wulgarnych graffiti, wokół stadionu i ośrodka treningowego klubu.



Napisy na ścianach głosiły, że aktualni piłkarze Espanyolu to najemnicy, a niektóre hasła miały nawet formę gróźb: "Barcelona jest mała", "nie jesteście piłkarzami, tylko k***mi".



Póki co nie udało się zidentyfikować twórców napisów.