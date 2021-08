Primera Division. Kibic Barcelony próbuje zablokować transfer Lionela Messiego do PSG

Primera Division

Wierny fan Barcelony, nazywany przez hiszpańskie media dr. Juanem Branco, może przejść do historii jako człowiek, który uniemożliwił transfer Lionela Messiego do Paris Saint-Germain. Zdeterminowany kibic złożył do Komisji Europejskiej protest w tej sprawie, powołując się na fakty trudne do podważenia. Czy to wystarczy, by storpedować wydarzenie piłkarskiego lata?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Messi rozstaje się z Barceloną i mówi jak wygląda sytuacja z jego przyszłym transferem. Wideo © 2021 Associated Press