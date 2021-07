"Real Madryt pragnie poinformować, że nasz zawodnik Karim Benzema uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19" - napisano w krótkim komunikacie klubu.

Karim Benzema dołączy do kolegów później, niż zamierzał

Benzema z powodu zakażenia koronawirusem będzie musiał przejść obowiązkową izolację. To oznacza, że z całą pewnością ominie go najbliższy mecz towarzyski "Los Blancos" - 25 lipca podopieczni Carlo Ancelottiego zmierzą się na Ibrox Stadium w Glasgow z gospodarzami obiektu, ekipą Rangers F.C.



Tym samym, wbrew zamierzeniom Francuza, nie będzie on mógł na razie wrócić w pełni do pracy z klubem po powrocie z urlopu. Nieco wcześniej napastnik zaliczył udany występ na Euro 2020, choć reprezentacja "Les Bleus" odpadła już w 1/8 finału.



Karim Benzema, powracający do narodowej kadry po niemal sześciu latach, strzelił cztery bramki na mistrzostwach Europy. Tym samym wraz z trójką innych graczy - Kane'em, Lukaku i Forsbergiem - został wicekrólem strzelców turnieju.



Real Madryt rozpocznie rywalizację w lidze od meczu z Alaves

Real Madryt rozpocznie nowy sezon od ligowej rywalizacji na wyjeździe z Deportivo Alaves. Mecz odbędzie się 14 sierpnia. "Królewscy" także w kolejnych dwóch spotkaniach (z Levante i Realem Betis) wystąpią w roli gości - wszystko dlatego, że ich stadion, Santiago Bernabeu jest wciąż w trakcie przebudowy i nie będzie jeszcze gotowy na starcie Primera Division.

Hiszpańskie media donosiły w ostatnim czasie, że Karim Benzema jest bliski finalizacji przedłużenia o kolejny rok kontraktu z Realem. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2022 roku.

