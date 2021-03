Karim Benzema zostawia piłkę po stronie Realu Madryt w sprawie przedłużenia przez niego kontraktu. Obecna umowa wygasa w 2022 roku.

Napastnik przyznał, że jest spokojny, jeśli chodzi o jego sytuację, ale nie zamyka drzwi, gdyby klub chciał związać się z Francuzem na dłużej.

"Żyję dzień za dniem. Cieszę się każdym treningiem, każdym meczem" - powiedział Benzema, cytowany przez dziennik "As".



"Mój kontrakt wygasa w 2022 roku, jednak zostawiam drzwi otwarte, gdyby prezes chciał go przedłużyć. To najlepszy klub na świecie" - dodał.



Wygrał wszystko

33-letni francuski napastnik występuje na Santiago Bernabeu od lipca 2009 roku. Z "Królewskimi" osiągnął wiele sukcesów: cztery razy wygrał Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwa świata, trzy razy został mistrzem Hiszpanii, po trzy razy wywalczył Superpuchar Europy i Superpuchar Hiszpanii, a dwa razy zdobył Puchar Króla.



W bieżącym sezonie Benzema jest najlepszym strzelcem Realu W 30 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 20 bramek.



Zdjęcie Karim Benzema (w środku) / AFP

