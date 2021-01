​Angielski piłkarz Kieran Trippier, który został zawieszony przez macierzystą federację na 10 tygodni za naruszenie przepisów hazardowych, znów może grać w Atletico Madryt. FIFA zgodziła się na zawieszenie kary do czasu rozpatrzenia apelacji.

Do wykroczenia doszło w lipcu 2019 roku, kiedy Tottenham Hotspur sprzedał Trippiera do Atletico Madryt. Jeden z zarzutów dotyczył przekazywania poufnych informacji osobom trzecim. Angielskie media uważają, że obrońca reprezentacji Anglii instruował swojego brata, aby postawił u bukmachera na jego transfer do Hiszpanii.

Zawieszenie nastąpiło 23 grudnia. Z jego powodu Trippier nie zagrał w środowym meczu z Getafe (1-0). Zabraknie go także w niedzielę w Alaves. Wcześniej wystąpił we wszystkich spotkaniach tego sezonu w La Liga i Lidze Mistrzów.

W tabeli ligi hiszpańskiej Atletico zajmuje drugie miejsce. Do prowadzącego Realu traci punkt, ale rozegrało aż o trzy mecze mniej.

