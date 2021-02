Josep Maria Bartomeu, były prezes FC Barcelona, zaprzecza, że to on jest źródłem przecieku kwoty zarobków Lionela Messiego do mediów. Hiszpański dziennik "El Mundo" podał, że Argentyńczyk od 2017 roku zainkasował z klubu ponad 555 milionów euro.

"To bardzo poważny problem i to całkowicie nielegalne udostępniać profesjonalne kontrakty na zewnątrz" - powiedział Bartomeu, cytowany przez "Marcę".

"Mówić w telewizji i oskarżać jest łatwo, ale to nie są żarty i ta sprawa zakończy się w sądzie. Słyszałem, że niektóre media twierdzą, że ktoś z odchodzącego zarządu albo ja, jest sprawcą przecieku. To nieprawda. Nie wiem, kto to zrobił. W klubie tylko cztery, pięć osób miało wgląd w kontrakty, poza tym prawnicy, którzy uczestniczyli w negocjacjach i LFP, która ma kopie umów wszystkich piłkarzy" - stwierdził były już prezes Barcelony.



Wszyscy podnoszą wielkość zarobków Messiego, ale Bartomeu uważa, że Argentyńczyk był wart każdego centa, a gdyby nie pandemia koronawirusa, klub z łatwością udźwignąłby taki wydatek.



"Ten gracz zasługuje na tę kwotę, ponieważ generuje jeszcze więcej zarówno przez swój wkład sportowy, jak i komercyjny. Bez kryzysu spowodowanego pandemią Barcelona z łatwością byłaby w stanie zapłacić Messiemu jak i innym zawodnikom" - powiedział Bartomeu.

