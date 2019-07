Zamieszanie w Valencii. W trakcie przygotowań do nowego sezonu pracę w czwartym zespole minionego sezonu Primera Division może stracić Marcelino. Kandydatem na jego następcę jest Jose Mourinho.

W Valencii trwa konflikt między najważniejszymi ludźmi w klubie. Jedną z ofiar zawirowań może paść trener zespołu. Choć Marcelino w poprzednim sezonie wprowadził klub do Ligi Mistrzów i zdobył Puchar Króla, teraz może pożegnać się z drużyną. Byłby to gest solidarności z Mateu Alemanym, dyrektorem generalnym Valencii, który może rozstać się z klubem z powodu rozbieżności dotyczących polityki transferowej, jakie występują między nim a właścicielem Valencii.

I choć żadne decyzje jeszcze nie zapadły, a w klubie trwa zamieszanie, pojawili się już pierwsi kandydaci do posady, którą miałby zwolnić Marcelino. Hiszpańskie media na pierwszym miejscu wymieniają Mourinho.



56-letni Portugalczyk to protegowany Jorge Mendesa, jednego z najbardziej prominentnych piłkarskich agentów, który walczy o wpływy w Valencii. Mourinho pozostaje bezrobotny od grudnia, gdy podziękowano mu za pracę w Manchesterze United. Dla Portugalczyka byłby to powrót do Primera Division po sześciu latach przerwy - w latach 2010-2013 prowadził Real Madryt, wcześniej pracował jako asystent w FC Barcelona.



Mourinho odnosił sukcesy na początku XXI w., m.in. wygrywając Ligę Mistrzów z FC Porto i Interem Mediolan, z sukcesami pracował również w Chelsea. W ostatnich latach idzie mu jednak znacznie słabiej - drugi pobyt w Chelsea i praca z United przyniosła kibicom tych drużyn sporo rozczarowań.



