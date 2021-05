Primera Division. Jose Bordalas nowym trenerem Valencii CF

Jak oficjalnie poinformowała Valencia, Bordalas podpisał z klubem dwuletni kontrakt. Na stanowisku trenera zastąpił Javiego Garcię oraz pracującego tymczasowo Voro.

Bordalas w pięciu poprzednich sezonach prowadził zespół Getafe CF. Wcześniej był szkoleniowcem m.in. Deportivo Alaves, Alcorcon, Elche CF, CD Alcoyano, czy Hercules CF.



Valencia ma nowego trenera. Bordalas zatrudniony

Praca w Valencii będzie największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze 57-letniego szkoleniowca.



W ostatnim czasie wiele czołowych europejskich klubów zmienia trenera. Swoje odejście z Realu Madryt ogłosił już Zinedine Zidane, podobnie jak Antonio Conte z Interu Mediolan. Wcześniej do prawdziwej burzy doszło w Niemczech, gdy Hansi Flick postanowił odejść z Bayernu Monachium do reprezentacji Niemiec, a zastąpił go Julian Nagelsmann z RB Lipsk. Trenerzy zmienią się też w Borussii Dortmund, Borussii Moenchengladbach, czy Eintrachcie Frankfurt.



Niepewna wydaje się też przyszłość Andrei Pirlo w Juventusie Turyn, który ma zostać zastąpiony przez Massimiliano Allegriego. Nie wiadomo także czy w przyszłym sezonie Ronald Koeman poprowadzi FC Barcelona, a Mauricio Pochettino Paris Saint-Germain.

