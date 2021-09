Primera División. Joris Gnagnon przesadził z kilogramami. Klub stracił cierpliwość

Klub Sevilla FC zdecydował się rozstać się z francuskim obrońcą Jorisem Gnagnon, jednostronnie wypowiadając umowę z piłkarzem.

Andaluzyjski klub jest ponoć gotów na ewentualną batalię prawną z zawodnikiem. Przyczyną tak radykalnego kroku jest fakt, że defensor nie podporządkowywał się wymogom dotyczącym utrzymywania diety i odpowiedniej formy fizycznej.

Lopetegui prosił, by zmienił nastawienie

Defensor miał być wielokrotnie upominany przez sztab trenerski, że przekroczył dopuszczalną wagę. Trener Julen Lopetegui rozmawiał z nim, próbując namówić, by zmienił podejście do kwestii diety. Wprawdzie Gnagnon zdecydowanie nie grał w andaluzyjskim zespole regularnie, ale Lopetegui starał się go przekonać, że mógłby w ten sposób zwiększyć swoje szanse na przebicie się do składu.

Niewiele to jednak dało. Były ponoć momenty, gdy piłkarz przekraczał już granicę stu kilogramów wagi. W tej sytuacji nie zostawił pracodawcom wyboru.



JK