W sobotnim starciu z Valencią (1-1) Joao Felix, gwiazda Atletico Madryt, nabawił się kontuzji. Po serii badań u 19-latka zdiagnozowano skręcenie kostki drugiego stopnia.

Portugalczyk upadł na murawę w 78. minucie meczu i nie był w stanie kontynuować gry. Opuścił więc boisko, a Atletico musiało walczyć o zwycięstwo w osłabieniu - Diego Simeone wykorzystał już wcześniej wszystkie zmiany.

W trakcie pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec "Los Colchoneros" wypowiedział się na temat stanu zdrowia Feliksa.

- Nie rozmawiałem z nim, ale myślałem, że to nic groźnego. Doktor powiedział mi jednak, że to poważny uraz. Mamy nadzieję, że szybko do nas wróci - mówił Simeone.

Na szczęście kontuzja Portugalczyka nie okazała się aż tak poważna, a jego absencja ma potrwać trzy tygodnie. 19-latek najprawdopodobniej przegapi więc mecz Ligi Mistrzów z Bayerem Leverkusen oraz trzy ligowe starcia: z Athletikiem Bilbao, Deportivo Alaves i Sevillą.

Felix jest najdroższym piłkarzem w historii Atletico. Latem włodarze klubu zapłacili za niego aż 126 milionów euro. W bieżących rozgrywkach Primera Division Portugalczyk zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę.

