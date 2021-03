Joachim Loew, który po finałach Euro 2020 przestanie pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Niemiec, ma już na siebie pomysł. Jak donosi "Bild", szkoleniowiec zaczął uczyć się języka hiszpańskiego i liczy na ofertę pracy z Realu Madryt.

Przed niespełna dwoma tygodniami Loew ogłosił oficjalnie, że po tegorocznych mistrzostwach Europy żegna się z posadą. Zaznaczył jednocześnie, że mimo 61 lat nie zamierza rezygnować z wykonywania zawodu trenera.

Joachim Loew w Realu Madryt? "Bild" ujawnia

Nie zdradził jednak wówczas swoich planów. Dotarł do nich "Bild", który twierdzi, że w nowym sezonie "Jogi" chciałby pracować w roli szkoleniowca Realu Madryt. Z myślą o tym rozpoczął intensywną naukę języka hiszpańskiego.

Obecnym opiekunem "Królewskich" jest Zinedine Zidane. Jego kontrakt zachowuje ważność do połowy 2022 roku. Od wielu tygodni mówi się jednak, że Francuz opuści Santiago Bernabeu już po tym sezonie.

W latach 2004-06 Loew był asystentem selekcjonera Juergena Klinsmanna. Zaraz potem przejął od niego niemiecką kadrę i prowadzi ją do dzisiaj. Jego największy sukces trenerski to tytuł mistrza świata AD 2014.

By odnotować klubowe laury Loewa w roli szkoleniowca, należy się cofnąć do roku 1997. Zdobył wówczas Puchar Niemiec z VfB Stuttgart. W kolejnym sezonie dotarł z tym zespołem do finału nieistniejącego już Pucharu Zdobywców Pucharów.

