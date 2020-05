Trener Leganes Javier Aguirre ujawnił daty wznowienia i zakończenia sezonu Primera Division, który został wstrzymany przez pandemię koronawirusa. Meksykanin twierdzi, że restart La Ligi nastąpi 26 czerwca, a koniec miesiąc później.

Władze Primera Division nie przekazały jeszcze komunikatu w tej sprawie. Aguirre zdradził, że informacja dotarła do niego oficjalnymi kanałami.

Hiszpańskie władze piłkarskie ściśle współpracują z rządem, aby znaleźć sposób na wznowienie ligi, aby dokończyć sezon.



"Mecze będą rozgrywane w sobotę i niedzielę oraz w środę i czwartek. La Liga właśnie mnie oficjalnie poinformowała i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, ponieważ mamy już zaplanowane treningi. Zaczynamy jutro. Na szczęście wszystkie testy dały wynik negatywny" - powiedział Aguirre w mediach.



Drużyny w Hiszpanii wracają w tym tygodniu do swoich ośrodków treningowych. Piłkarze, członkowie sztabu szkoleniowego oraz inni pracownicy najpierw przejdą badania. Dopiero po otrzymaniu wyników planowany jest powrót do treningów.



Zawodnicy rozpoczną od treningów indywidualnych w celu odzyskania sprawności. Potem przewidziane są zajęcia grupowe pod warunkiem, że wszystko potoczy się zgodnie z planem.



Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej (RFEF) wprowadziła już ważną zmianę. Każdy trener będzie mógł dokonać pięć zmian w meczu, a nie jak do tej pory trzy. Wszystko po to, aby zmniejszyć obciążenie fizyczne zawodników. Aguirre z zadowoleniem przyjął tę decyzję, która obecnie oczekuje jeszcze na zatwierdzenie.



"Wydaje mi się to najbardziej rozsądne, ponieważ trudno wymagać od piłkarzy gry przez 90 minut, kiedy utknęli w czterech ścianach w domu przez 80 dni" - podkreślił Aguirre.



Jeśli te informacje się potwierdzą, Primera Division będzie kolejną ligą, która ogłosi datę wznowienia rozgrywek. Wcześniej uczyniła do niemiecka Bundesliga i turecka Super Lig. Francuska Ligue 1 i holenderska Eredivisie postanowiły już zakończyć sezon.

Zdjęcie Javier Aguirre / AFP