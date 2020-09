Trwa rewolucja w składzie FC Barcelona. Z klubem pożegnał się Ivan Rakitić, który oficjalnie został przedstawiony jako piłkarz Sevilli FC.

"Zawsze będziesz częścią naszej historii" - w takich słowach Barcelona pożegnała Ivana Rakiticia. Chorwat w klubie spędził sześć lat, wygrywając 13 trofeów. Był podstawowym zawodnikiem drużyny, która w 2015 roku sięgnęła po zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

32-letni pomocnik odchodzi, a raczej wraca do Sevilli po promocyjnej cenie. Jak poinformowała "Duma Katalonii" suma transferu wynosi zaledwie 1,5 mln euro oraz ewentualnych 9 mln euro bonusów. Gdy wędrował w przeciwnym kierunku, "Duma Katalonii" musiała zapłacić za niego 18 mln euro.



Rakitić podpisał czteroletni kontrakt z andaluzyjskim klubem - do 30 czerwca 2024 roku.



Chorwat po sześciu latach wraca do Sevilli, w której występował już w latach 2011-14. W sezonie 2013/14 triumfował z klubem w rozgrywkach Ligi Europy.



W 2018 roku Rakitić z reprezentacją Chorwacji dotarł do finału mistrzostw świata, gdzie przegrał z Francją 2-4.



Odejście Rakiticia jest początkiem rewolucji w Barcelonie. Według mediów skreślony przez nowego trenera Ronalda Koemana jest Luis Suarez, a z klubu chce odejść kapitan i ikona - Lionel Messi.





Zdjęcie Lionel Messi i Ivan Rakitić. Pierwszy chce odejść z Barcelony, drugi już to zrobił / CURTO DE LA TORRE / East News

