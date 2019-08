Inaki Williams podpisał nowy, aż dziewięcioletni kontrakt z Athletikiem Bilbao. Klauzula wykupu napastnika została zwiększona do 135 mln euro.

Podpisywanie długoterminowych kontraktów z najlepszymi zawodnikami klubu nie jest niczym nowym, ale rzadko zdarza się, by zawodnik na profesjonalnym poziomie podpisał tak długą umowę. Williams związał się jednak z Athletikiem aż do końca czerwca 2028. Oznacza to, że 25-letni dziś napastnik w chwili wygaśnięcia kontraktu będzie miał aż 34 lata.

Baskijski napastnik będzie mógł oczywiście odejść z klubu przed upływem kontraktu, jeśli ktoś będzie w stanie zapłacić za niego klauzulę odstępnego. Ta wzrosła z 80 mln euro na 135 mln.

Williams, który w 2016 roku zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii, w zasadzie od początku swojej kariery jest związany z Athletikiem. Dotychczas rozegrał 204 spotkania w baskijskim klubie, strzelając 49 bramek i notując 27 asyst.

Zdjęcie Inaki Williams / CRISTINA QUICLER / AFP

WG