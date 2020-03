Władze Realu Madryt są zdeterminowane, by sprowadzić do siebie Igora Gomesa z Sao Paulo FC. Ma 21 lat i uchodzi za nieprzeciętny talent. Hiszpańskie media nazywają go „nowym Kaką”.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zinedine Zidane (Real Madryt) po meczu z Barceloną 2-0. Wideo © 2020 Associated Press

Futbol nie znosi próżni. Transferowe spekulacje nie cichną nawet w dobie pandemii koronawirusa. Jak można było się spodziewać, najaktywniejsi na tym poletku są ci, którzy walczą o najcenniejsze laury. Wśród nich Real Madryt.

Reklama

Dziennik "As" donosi, że "Królewscy" zagięli parol na Igora Gomesa, występującego w tym sezonie w lidze brazylijskiej. Trzeba za niego zapłacić 50 mln euro, taka bowiem kwota została umieszczona w klauzuli odstępnego. Nie jest to suma, która może szokować. Pytanie tylko, na ile do zrealizowania po dramatycznym załamaniu koniunktury.

O 21-latka z Sao Paulo starają się też inne europejskie kluby. Największą determinację w tym temacie wykazują skauci Barcelony, Ajaksu Amsterdam i Sevilli. Wyobraźnię kibiców rozpala z kolei przydomek nadany zawodnikowi przez media: "Nowy Kaka".

Co przemawia na korzyść Realu? Agentem Igora Gomesa jest Wagner Ribeiro. Ten sam, który pośredniczył w transferze na Santiago Bernabeu dwóch innych Brazylijczyków. Bliżej nikomu nie trzeba ich przedstawiać. Chodzi o Neymara i Robinho...

UKi

Primera Division - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz