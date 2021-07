Dziennik "As" wraca do tematu potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt.



Polak ma już 32 lata, ale Hiszpanie wskazują, że Lewandowski jest zawodnikiem specyficznym. "Jest fanatykiem przygotowania fizycznego i odpowiedniego odżywiania" - oceniają. I wskazują, że dzięki temu polski napastnik wciąż pozostaje w wybornej formie. Nadal więc mógłby być dla Realu łakomym kąskiem.

Według hiszpańskich dziennikarzy, Bayern Monachium obawia się, że jeżeli teraz Lewandowski nie dostanie zezwolenia na transfer, poprosi o nie za rok. A wtedy będzie miał już tylko rok ważnego kontraktu z ekipą z Monachium. Ich zdaniem, Bayern zaczął się już poważnie rozglądać za ewentualnym następcą Polaka.

"Lewandowski gotów na zmianę otoczenia"

"As" przypomina, że Lewandowski był blisko Realu już w 2014 roku. Czy tym razem temat wróci na poważnie?

"Realowi znany jest fakt, że Lewandowski jest gotów zmienić otoczenie i sięgnąć po nowe wyzwania" - twierdzi "As". Hiszpańscy dziennikarze przekonują jednak, że "Królewscy" nie zamierzają iść z Bayernem "na noże" w tej sprawie, spokojnie czekają raczej na rozwój wypadków. "Pewne jest, że Lewandowski czeka na Real" - piszą.

JK