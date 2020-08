Według hiszpańskich mediów Lionel Messi podjął już decyzję w sprawie ewentualnego odejścia z FC Barcelona. Argentyńczyk ma ją publicznie ogłosić w najbliższych dniach.

Klęska 2-8 w meczu z Bayernem Monachium wywołała gigantyczne trzęsienie ziemi w zespole "Dumy Katalonii". Z pracą błyskawicznie pożegnał się trener Quique Setien, a jego następcą wybrano Ronalda Koemana.

Holender rozpoczął swoje rządy w Barcelonie od mocnego uderzenia. Według RAC1 Koeman przez telefon oznajmił Luisowi Suarezowi, że nie widzi go w swoich planach i ten może odejść z klubu nawet za darmo.



Wszystko wskazuje na to, że jest to dopiero początek rewolucji w katalońskim zespole. Wśród piłkarzy, którzy mogą odejść z klubu wymienia się od dłuższego czasu Ivana Rakiticia, czy Arturo Vidala, ale przyszłość nawet takich legend jak Sergio Busquets i Gerard Pique też nie jest pewna.



Jakby tego było mało, odejście z Barcelony rozważa skonfliktowany z zarządem Lionel Messi. A zarząd wcale nie wyklucza opcji ze sprzedażą swojej największej gwiazdy.



Jak donoszą hiszpańskie media Messi, podobnie jak Suarez, także odbył rozmowę z Koemanem i to, co usłyszał, mocno go zaskoczyło. "Ole" informuje, że Argentyńczyk w trakcie rozmowy zakomunikował chęć odejścia, jeśli sprawy nie będą układały się po jego myśli. Po rozmowie Messi podjął już nawet ostateczną decyzję i niebawem ma zakomunikować ją zarządowi klubu oraz kibicom.



Według tamtejszej prasy Koeman miał jasno dać do zrozumienia Messiemu, że czas jego specjalnych przywilejów w klubie dobiegł końca.

