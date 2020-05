Niebawem minie osiem lat od dnia, w którym Josep Guardiola opuścił Barcelonę. Kibice "Dumy Katalonii" od początku mieli nadzieję, że rozstanie będzie miało charakter tylko czasowy. Powrotu swojego mistrza mogą się doczekać już w przyszłym roku.

Guardiola jest obecnie menedżerem Manchesteru City. Jego umowa zachowuje ważność do połowy 2021 roku. Co potem? Bardzo realna opcja to powrót do Barcelony.

49-letni trener może się okazać największym atutem dla Joana Laporty w batalii o kolejną prezydenturę w klubie. To on dowodził "Blaugraną" w latach 2003-2010. Teraz zamierza o prestiżową funkcję ubiegać się po raz kolejny. I wygląda na to, że właśnie rozpoczął kampanię wyborczą.

- Bardzo chciałbym, by po zakończeniu przygody w Anglii Guardiola wrócił do Barcy - powiedział Laporta w wywiadzie dla TV3. - Ostateczna decyzja należy do niego, ale on wie doskonale, że to marzenie wszystkich Katalończyków. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, porozmawiam z właściwą osobą, która powinna być trenerem Barcelony od 2021 roku.

W roli szkoleniowca Guardiola spędził na Camp Nou lata 2007-12. Przez pierwszy rok prowadził rezerwy, potem przez cztery lata walczył na pierwszym froncie. To było pasmo sukcesów. Dwa triumfy w Lidze Mistrzów za każdym razem poparte Superpucharem Europy i klubowym mistrzostwem świata, do tego trzy tytuły mistrza Hiszpanii (też w pakiecie z Superpucharem) oraz dwa krajowe puchary.

