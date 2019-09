Sensacja w meczu 5. kolejki Primera Division! Barcelona przegrała na wyjeździe z Granadą 0-2 (0-1). "Dumie Katalonii" nie pomógł nawet Lionel Messi, który wszedł na boisko od początku drugiej połowy.

Zdjęcie MIna Gerarda Pique mówi wszystko

5. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-09-21 21:00 | Stadion: Estadio Nuevo Los Cármenes | Widzów: 18880 | Arbiter: Guillermo Cuadra Granada CF FC Barcelona 2 0 DO PRZERWY 1-0 R. Azeez 2' Vadillo 66'

Messi przez ostatnie kilka tygodni zmagał się z kontuzją. Sztab medyczny woli nie ryzykować i powoli wprowadza swojego asa do gry. Pojedynek z Granadą argentyński snajper rozpoczął na ławce rezerwowych. Messi chyba jednak nie spodziewał się, że jego koledzy tak fatalnie spiszą się w już na samym początku pojedynku. W 2. minucie Marc-Andre ter Stegen musiał wyciągać piłkę z siatki. Gospodarze wyprowadzili szybką akcję z własnej połowy. Antonio Puertas znakomicie podał do Ramona Azeeza, który z ostrego kąta zmusił do kapitulacji bramkarza Barcy.



Mimo straty gola "Duma Katalonii" nie forsowała tempa. Na drugą połowę obrońcy mistrzowskiego tytułu wyszli z Messim w składzie. Magia Argentyńczyka tym razem nie zadziałała. W 53. minucie Ter Stegen omal sam nie strzelił sobie gola. Po niegroźnym dośrodkowaniu golkiper gości wypuścił futbolówkę z rąk, a ta zmierzała do bramki. Ter Stegen w porę jednak naprawił swój błąd.



W 65. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Granady za zagranie ręką Arturo Vidala, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Pewnym egzekutorem "jedenastki" okazał się Alvaro Vadillo.



Wynik nie uległ już zmianie i sensacja stała się faktem. To druga porażka Barcelony w tym sezonie. Dzięki wygranej beniaminek jest liderem tabeli. Granada ma 10 punktów, tyle samo co Atletico oraz Sevilla, ale może pochwalić się lepszym bilansem bramek. Zespół z Andaluzji odzyska prowadzenie, jeśli przynajmniej zremisuje u siebie z Realem Madryt. Jeśli "Królewscy" wygrają, wówczas to oni będą liderami z 11 punktami. Barcelona ma siedem "oczek".

2 0 Granada CF FC Barcelona ter Stegen Firpo Lenglet Pique Roberto Semedo de Jong Rakitić Pérez Suarez Griezmann Silva Díaz Neva Sánchez Duarte Puertas Azeez Herrera Ravelo Montoro Soldado Machís Marcano SKŁADY Granada CF FC Barcelona Rui Tiago Dantas da Silva Marc-André ter Stegen Víctor David Díaz Miguel 46′ 46′ Héctor Junior Firpo Adames Carlos Neva Tey Clément Lenglet Germán Sánchez Barahona 45′ 45′ Gerard Pique Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte Sergi Roberto José Antonio Rodríguez Díaz Nelson Semedo 2′ 2′ Ramon Azeez Frenkie de Jong 49′ 49′ 83′ 83′ Yangel Clemente Herrera Ravelo 62′ 62′ Ivan Rakitić Angel Montoro Sanchez 46′ 46′ Carles Pérez Sayol 48′ 48′ 58′ 58′ Roberto Soldado 21′ 21′ Luis Suarez 62′ 62′ Darwin Daniel Machís Marcano Antoine Griezmann REZERWOWI Aarón Escandell Banacloche Norberto Murara Neto Ismail Koybasi Jean-Clair Todibo José Antonio Martínez Gil Sergio Busquets 83′ 83′ Maxime Gonalons Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 62′ 62′ 66′ (k.) 66′ (k.) Álvaro Vadillo Cifuentes 62′ 62′ Arturo Vidal 58′ 58′ 87′ 87′ Carlos Fernandez 46′ 46′ Anssumane Fati Adrian Ramos 46′ 46′ Lionel Messi