Kibice Barcelony po raz kolejny mają powody do niepokoju. Urazu kolana na kilka tygodni wyklucza z gry lidera formacji defensywnej Gerarda Pique.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bożydar Iwanow: Dopóki Barcelona nie pozbędzie się Messiego, to ten projekt nie będzie w stanie ruszyć. Wideo IPLA

Pique był jednym z bohaterów środowego meczu "Barcy" z Sevillą w półfinale Pucharu Króla. Jego gol na 2-0 w doliczonym czasie gry pozwolił na rozstrzygnięcie rewanżowego spotkania w dogrywce. Ostatecznie Katalończycy wygrali 3-0 i awansowali do finału.

Reklama

W drugiej części dogrywki defensor doznał jednak kontuzji kolana. Dotrwał do końcowego gwizdka, ale po przeprowadzonych w czwartek badaniach okazało się, że sprawa nie jest błaha. Zdiagnozowano uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego.

Gerard Pique nie zagra minimum trzy tygodnie

Według dziennika "AS" piłkarza czeka minimum trzy tygodnie przerwy w grze. To oznacza, że Pique nie pomoże Barcelonie w przyszłym tygodniu, gdy w Paryżu dojdzie do rewanżu z PSG w1/8 finału Ligi Mistrzów. Ekipa z Camp Nou ma do odrobienia trzybramkową stratę (1-4).

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Dla 34-letniego obrońcy to wyjątkowo pechowy sezon. W listopadzie również doznał urazu stawu kolanowego. Po kuracji wrócił do gry pod koniec lutego. Jak się okazało, nie na długo. W bieżącym cyklu zaliczył tylko 11 z 25 potyczek ligowych.

UKi

Primera Division - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz