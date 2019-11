Już w połowie października świat obiegła informacja o tym, że Sergio Ramos chce wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Do obrońcy Realu Madryt może dołączyć także... stoper FC Barcelona Gerard Pique! - W życiu nie możesz niczego wykluczać - stwierdził 32-latek.

Pique był gościem programu "El Larguero". Jego prowadzący - Manu Carreño zapytał zawodnika "Dumy Katalonii", czy jego wspólny występ z Ramosem na igrzyskach jest możliwy.

- Tego nigdy nie wiesz. W życiu nie możesz niczego wykluczać. Nie odrzucam więc tego, dlaczego nie? Nie lubię zamykać sobie drzwi, pozostawmy je otwarte - odpowiedział doświadczony stoper Barcy, który zakończył reprezentacyjną karierę po mundialu w 2018 roku.

O zgłoszeniu gotowości do gry na igrzyskach Ramos zdążył nawet porozmawiać z selekcjonerem kadry Hiszpanii do lat 21 Luisem de la Fuente, który poprowadzi kadrę "La Roja" podczas tej wielkiej imprezy.

- Jestem dumny z tego, że on i inni doświadczeni zawodnicy są w stanie oddać się do dyspozycji i udać się z nami na turniej. To jeden z najlepszych zawodników na świecie, jemu nie mógłbym odmówić miejsca w kadrze - deklarował w rozmowie z hiszpańskimi mediami de la Fuente.

Przypomnijmy, w składzie kadry piłkarskiej zgłoszonej na igrzyska, może się znaleźć tylko trzech piłkarzy powyżej 23. roku życia. Hiszpańska federacja (REEF) ma jednak swoją politykę "olimpijską" i do tej pory nie wysyłała na igrzyska drużyny, w której byli starsi piłkarze. W 2012 roku chęć występu na boiskach w Londynie zadeklarował Sergio Busquets z FC Barcelona, ale trener Luis Milla nie powołał go do składu drużyny.

- Jeśli przepisy pozwolą na umieszczenie w kadrze trzech starszych piłkarzy, to tylu ich będzie - komentuje sprawę de la Fuente.

