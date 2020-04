Gorące wieści dochodzą nas z Hiszpanii. Jak donoszą tamtejsze media, FC Barcelona poważnie zastanawia się nad zbojkotowaniem powrotu na boiska Primera Division, jeśli decyzja o wznowieniu rozgrywek zostanie podjęta zbyt wcześnie.

Każdy kolejny tydzień przerwy w rozgrywkach, spowodowanej pandemią koronawirusa, potęguje straty ponoszone przez wszystkie piłkarskie kluby.

Działacze poszczególnych krajów debatują na temat powrotu do gry, szukając optymalnych i - co najważniejsze - jak najbezpieczniejszych rozwiązań, by móc wznowić futbolową rywalizację.

Wydawać by się mogło, że wszystkie kluby wręcz palą się do gry, by załatać dziury w swoich budżetach. Okazuje się jednak, że jest inaczej...

Jak donosi kataloński "Sport" Barcelona bierze pod uwagę odmowę powrotu do zmagań ligowych, jeśli bezpieczeństwo piłkarzy będzie w jakimkolwiek stopniu zagrożone. Najważniejsze dla klubu jest bowiem zdrowie zawodników.

O ile w miasteczku sportowym "Duma Katalonii" jest w stanie zapewnić drużynie niezbędną ochronę, o tyle w czasie wyjazdów na mecze nie jest to już takie oczywiste.