Prawdopodobnie bez Lionela Messiego zagra liderująca Barcelona z ostatnią w tabeli Huescą w sobotnim meczu 32. kolejki hiszpańskiej Primera Division. Według miejscowych mediów, trener Ernesto Valverde pozwoli odpocząć jeszcze kilku innych piłkarzom.

Smalling znokautował Messiego na Old Trafford. Galeria 1 8 Kontuzjowany Messi po ataku Smallinga Autor zdjęcia: Źródło: PAP/EPA 8

W środę "Duma Katalonii" wygrała 1-0 na wyjeździe z Manchesterem United w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Mocno ucierpiał Messi (ma obolałą twarz, ale nie doszło do złamania), zaatakowany przez Chrisa Smallinga. Rewanż z "Czerwonymi Diabłami" już we wtorek, dlatego Argentyńczyk z Huescą może nie wystąpić. Gazety podają, że Valverde nie wystawi do gry przeciwko najsłabszej drużynie także np. Gerarda Pique, Sergio Busquetsa, Ivana Rakiticia i Luisa Suareza.

Szansę debiutu w oficjalnym spotkaniu ma otrzymać pozyskany w styczniu z Toulouse 19-letni francuski obrońca Jean-Clair Todibo.

W tabeli La Liga Barcelona wyprzedza o 11 punktów Atletico Madryt i o 13 Real Madryt. Plasujący się na czwartej pozycji zespół Getafe traci 23 pkt.

W poprzedniej kolejce lider na Camp Nou pokonał Atletico 2-0 po bramkach Suareza w 85. minucie i Messiego w 86.

Wicelider w sobotę podejmie 16. Celtę Vigo, zaś "Królewscy" w poniedziałek zmierzą się na wyjeździe z zajmującym 11. miejsce Leganes.

Argentyński szkoleniowiec Atletico Diego Simeone nie będzie mógł skorzystać z zawieszonego na osiem gier Diego Costy (kara za obrażenie sędziego i złapanie go za rękę w konfrontacji z Barcą), a także Stefana Savicia, Thomasa Parteya czy Jose Marii Gimeneza.

Real, w przeciwieństwie do Barcelony, nie uczestniczy już w rozgrywkach Champions League, bowiem w 1/8 finału sensacyjnie został wyeliminowany przez Ajax Amsterdam - na wyjeździe wygrał 2-1, ale w rewanżu przed własną publicznością przegrał 1-4. W tej sytuacji podopieczni Zinedine'a Zidane'a mają w kwietniu więcej czasu na odpoczynek, ale i na rehabilitację. Pewne kłopoty zdrowotne mają tylko Vinicius Junior i Thibaut Courtois.

W Lidze Europejskiej grają Villarreal i Valencia, a w bezpośredniej potyczce w 1/4 finału lepsi okazali się drudzy 3-1; rewanż w Walencji.

W tabeli Valencia jest szósta - 46 pkt, zaś Villarreal dopiero 18. - 30 pkt i będzie do końca sezonu walczyć o utrzymanie. W niedzielę oba kluby powalczą o komplet "oczek" odpowiednio z Levante (15. lokata) i Gironą (14.).

