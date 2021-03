FC Barcelona pokonała beniaminka SD Huescę 4-1 w ostatnim meczu 27. kolejki Primera Division. To był wieczór Lionela Messiego, który wyrównał rekord Xaviego, strzelił dwa gole i zaliczył asystę, a gospodarze przedłużyli do 17 serię meczów bez porażki w lidze, w tym 14 zwycięstw, która jest najlepsza w pięciu najsilniejszych ligach Europy.

27. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-03-15 21:00 | Stadion: Camp Nou | Arbiter: Adrián Cordero Vega FC Barcelona SD Huesca 4 1 DO PRZERWY 2-1 L. Messi 13',90' A. Griezmann 35' Óscar Mingueza 53' Rafa Mir 45'

Barcelona grała z Huescą po raz szósty i odniosła piąte zwycięstwo, a raz był remis.

Lionel Messi 15 marca 2021 roku wystąpił po raz 767. w barwach "Dumy Katalonii" we wszystkich rozgrywkach, czym wyrównał klubowy rekord należący do Xaviego.

Przed meczem Argentyńczyk odebrał jeszcze nagrodę dla najlepszego piłkarza lutego w Primera Division.



Natomiast w 13. minucie Messi dał prowadzenie Barcelonie. Najpierw przed polem karnym ograł Jorgego Pulido, a następnie tak zakręcił piłką zza pola karnego, że ta odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. To było 20. trafienie "Pchły" w obecnych rozgrywkach Primera Division. Argentyńczyk jest liderem klasyfikacji strzelców. I już po raz 13. z rzędu zakończy sezon z przynajmniej 20 bramkami na koncie, czego nikt inny nie dokonał.



Beniaminek od czasu do czasu próbował jednak zagrażać bramce bardzo utytułowanego rywala jak w 26. minucie, gdy Pablo Maffeo oddał strzał z pola karnego sparowany przez Marca-Andre ter Stegena.



Najpierw Messi, potem Griezmann

W 33. minucie mogło być 2-0, Jordi Alba trafił jednak w słupek. Za to dwie minuty później taki wynik pojawił się na tablicy wyników. Tym razem z dystansu przymierzył Antoine Griezmann, a piłka, poza zasięgiem Alvara Fernandeza, trafiła do siatki. To był 150. gol strzelony przez Francuza w Primera Division. Lepszy od niego z rodaków jest tylko Karim Benzema.



Trzy minuty przed przerwą z lewej strony dośrodkował Alba, przed bramkę wbiegł Frenkie de Jong, który podbił piłkę, ta przelobowała bramkarza Hueski, ale odbiła się od poprzeczki.



W doliczonym czasie pierwszej połowy padła kontaktowa bramka dla gości. Beniaminek wyprowadził kontrę, Maffeo dośrodkował z prawej strony, Rafa Mir nie trafił w piłkę, jednak sędzia Adrian Cordero dopatrzył się faulu ter Stegena na napastniku rywala. Piłkarze Barcelony protestowali, ale decyzja została podtrzymana. Do "jedenastki" podszedł sam poszkodowany, który strzelił przy słupku.

Po zmianie stron Huesca zaczęła odważnie, ale w 53. minucie straciła trzeciego gola. Barcelona krótko rozegrała rzut rożny, Messi dośrodkował w pole karne, a Oscar Mingueza uderzeniem głową posłał piłkę do siatki z sześciu metrów. To była pierwsza bramka 21-letniego obrońcy "Dumy Katalonii" w jej barwach.



Pieczęć Messiego

W 57. minucie goście powinni znowu jednak przegrywać tylko jednym golem. Po dośrodkowaniu z prawej strony Daniel Escriche zgrał piłkę głową, a Rafa Mir z dwóch metrów przeniósł piłkę nad poprzeczką! Napastnik beniaminka niepotrzebnie wyskoczył do piłki, która odbiła się od jego prawego barku.

Obie drużyny starały się jeszcze zdobyć kolejne bramki, ta sztuka udała się "Dumie Katalonii" w 90. minucie. Messi podsumował swój bardzo dobry występ indywidualną akcją zakończoną strzałem zza pola karnego, piłka po rykoszecie od Pulido wpadła poza zasięgiem Fernandeza do siatki.



Barcelona jest druga w tabeli i traci już tylko cztery punkty do liderującego Atletico Madryt, natomiast Huesca pozostaje na ostatnim miejscu.



4 1 FC Barcelona SD Huesca ter Stegen Mingueza Lenglet de Jong Busquets Dest Messi 2 Griezmann Alba Pedri Dembélé Fernández Maffeo Pulido Ínsua Galán Siovas Ferreiro Rico Doumbia Escriche Mir SKŁADY FC Barcelona SD Huesca Marc-André ter Stegen Álvaro Fernández Llorente 53′ 53′ Óscar Mingueza García 78′ 78′ Pablo Maffeo Becerra Clément Nicolas Laurent Lenglet Jorge Pulido Mayoral 63′ 63′ Frenkie de Jong 60′ 60′ 78′ 78′ Pablo Ínsua Blanco Sergio Busquets Javier Galán Gil 69′ 69′ Sergino Gianni Dest Dimitrios Siovas 13′, 90′ 13′, 90′ Lionel Messi 78′ 78′ David Ferreiro Quiroga 35′ 35′ 69′ 69′ Antoine Griezmann Mikel Rico Moreno Jordi Alba 60′ 60′ Idrissa Doumbia 85′ 85′ Pedro González López 48′ 48′ 60′ 60′ Daniel Escriche Romero 85′ 85′ Ousmane Dembélé 45′ (k.) 45′ (k.) Rafael Mir Vicente REZERWOWI Norberto Murara Neto Andrés Eduardo Fernández Moreno Arnau Tenas Ureña 78′ 78′ Pedro López Muñoz 63′ 63′ Ronald Federico Araújo da Silva 78′ 78′ Denis Vavro Héctor Junior Firpo Adames Borja García Freire Samuel Umtiti 60′ 60′ Sergio Gómez Martín Matheus Fernandes Siqueira Pedro Mosquera Parada 69′ 69′ Moriba Kourouma Kourouma 78′ 78′ Javier Ontiveros Parra Miralem Pjanić Juan Carlos Real Ruiz 85′ 85′ Ricard Puig Martí 60′ 60′ Jaime Seoane Valenciano 85′ 85′ Martin Braithwaite Christensen Shinji Okazaki 69′ 69′ Francisco António Machado Mota Castro Trincao Sandro Ramirez

