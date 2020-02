W 25. kolejce Primera Division FC Barcelona pokonała Eibar 5-0. Bohaterem spotkania został Lionel Messi, który zdobył cztery bramki.

25. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-02-22 16:00 | Stadion: Camp Nou | Widzów: 66970 | Arbiter: C. Soto Grado FC Barcelona SD Eibar 5 0 DO PRZERWY 3-0 L. Messi 14',37',40',87' Arthur 89'

Barcelona od początku zdominowała wydarzenia na boisku i jeszcze przed upływem kwadransa wyszła na prowadzenie. Lionel Messi popisał się indywidualną akcją. Dostał piłkę przed polem karnym. Minął dwóch obrońców, wbiegł w "szesnastkę" i trafił do siatki.

Barcelona w pełni kontrolowała spotkanie. W 19. minucie groźnie strzelał Arturo Vidal, ale powstrzymał go bramkarz.

Chilijczyk grał bardzo dobrze i w 37. minucie asystował przy kolejnym trafieniu Messiego. Argentyńczyk uciekł obrońcom w polu karnym i uderzył po ziemi w "długi" róg.

Trzy minuty później Messi skompletował hat-tricka. Skorzystał z kilku metrów swobody i w polu karnym zagrał do Antoine’a Griezmanna. Francuzowi piłkę zabrał obrońca, ale trafiła ona z powrotem do Argentyńczyka, który trafił do siatki.

W drugiej połowie mecz się wyrównał, ale lepsze sytuacje miała Barcelona. Już pięć minut po wznowieniu gry bramkę mógł zdobyć Ivan Rakitić, ale Marko Dmitrović był na posterunku.

Kwadrans przed końcem Clement Lenglet trafił do siatki, ale był na spalonym. Kilka minut później, z tego samego powodu, sędzia nie uznał gola Vidala.

W końcówce jednak Barcelona podwyższyła wynik. W 88. minucie czwartą bramkę zdobył Messi. Dobrze w tej akcji zachował się debiutujący w drużynie "Dumy Katalonii" Martin Braithwaite, który z lewej strony pola karnego zagrał do środka, gdzie był Argentyńczyk. Ten wywiódł w pole bramkarza i trafił do siatki.

Minutę później, znowu po akcji Braithwaite’a, wynik ustalił Arthur. Duńczyk strzelał, ale golkiper odbił piłkę. Futbolówka spadła pod nogi Brazylijczyka, który trafił do pustej bramki.

Dzięki temu zwycięstwu Barcelona wyszła na prowadzenie w Primera Division. Ma dwa punkty przewagi nad Realem Madryt, który swój mecz rozegra o 21.



MP



5 0 FC Barcelona SD Eibar ter Stegen Firpo Lenglet Pique Semedo Vidal Busquets Rakitić Arthur Messi 4 Griezmann Dmitrović Arbilla Burgos Tejero Cote Orellana Inui Diop Escalante Expósito Enrich SKŁADY FC Barcelona SD Eibar Marc-André ter Stegen Marko Dmitrović Héctor Junior Firpo Adames Anaitz Arbilla Zabala Clément Nicolas Laurent Lenglet Esteban Rodrigo Burgos 68′ 68′ Gerard Pique Álvaro Tejero Sacristán Nelson Semedo José Ángel Valdés Díaz Arturo Vidal Fabian Orellana 59′ 59′ Sergio Busquets 66′ 66′ Takashi Inui Ivan Rakitić 85′ 85′ Papa Kouly Diop 89′ 89′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 64′ 64′ Gonzalo Escalante 14′, 37′, 40′, 87′ 14′, 37′, 40′, 87′ Lionel Messi 83′ 83′ Eduardo Expósito Jaén 72′ 72′ Antoine Griezmann 66′ 66′ Sergio Enrich Ametller REZERWOWI Norberto Murara Neto Yoel Rodríguez Oterino Sergio Akieme Rodríguez Paulo André Rodrigues de Oliveira Sergi Roberto Sergio Álvarez Díaz 68′ 68′ Samuel Umtiti 83′ 83′ Sebastian Cristoforo 59′ 59′ Frenkie de Jong 66′ 66′ Pablo Ezequiel De Blasis 72′ 72′ Martin Braithwaite Christensen Sanchez Gil Pedro Leon Anssumane Fati 66′ 66′ Enrique González Casín

STATYSTYKI FC Barcelona SD Eibar 5 0 Posiadanie piłki 66% 34% Strzały 11 10 Strzały na bramkę 10 5 Rzuty rożne 5 5 Faule 8 14 Spalone 8 4

