W weekend, z powodu przełożonego El Clasico, FC Barcelona odpoczywała, przez co z podwójną siłą natarła we wtorkowy wieczór na ekipę Realu Valladolid. Katalończycy nie dali przyjezdnym żadnych szans, pokonując ich aż 5-1 - przede wszystkim dzięki genialnej dyspozycji Leo Messiego, który brał udział w każdej akcji bramkowej.

Pierwszy gol padł już w trzeciej minucie. Dośrodkowanie Messiego z lewej flanki wywołało sporo zamieszania w polu karnym przyjezdnych. Wykorzystał to niepilnowany Clement Lenglet, który uderzył mocno z woleja, odbijając futbolówkę od poprzeczki, po czym mógł cieszyć się z pierwszego trafienia w sezonie.



Do wyrównania doprowadził dość szybko Kiko Olivas, wykorzystując "prezent" od Marca-Andre ter Stegena. Niemiec jest jednym z najlepszych piłkarzy Barcelony w tym sezonie, lecz w starciu z Realem Valladolid popełnił spory błąd. Nieporadnie odbił przed siebie piłkę dośrodkowaną z rzutu wolnego, posyłając ją wprost pod nogi Olivasa, który trafił do siatki.





11. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-10-29 21:15 | Stadion: Camp Nou | Widzów: 59896 | Arbiter: Javier Alberola FC Barcelona Real Valladolid CF 5 1 DO PRZERWY 3-1 C. Lenglet 2' A. Vidal 29' L. Messi 34',75' L. Suarez 77' Kiko 15'

Goście próbowali walczyć z "Dumą Katalonii", lecz niewiele mogli zrobić, bo to był wieczór Messiego. Argentyńczyk bawił się na boisku, zakładając siatki rywalom, a przede wszystkim zaliczając kluczowe zagrania. Najpierw ładnie asystował przy trafieniu Arturo Vidala, potem precyzyjnie uderzył ze stojącej piłki. Był to jego 50. gol z rzutu wolnego w karierze.

W 70. minucie bramkę zdobył także Luis Suarez, lecz nie mogła ona zostać uznana, bo Urugwajczyk znajdował się na spalonym. Były zawodnik Liverpoolu zdołał jeszcze później wpisać się na listę strzelców, finalizując świetne prostopadłe zagranie Messiego, lecz wcześniej sam Argentyńczyk po raz kolejny błysnął skutecznością. Geniusz z Rosario przyjął udem piłkę zagraną przez Ivana Rakiticia, obracając się przy tym w stronę bramki, po czym posłał ją tuż obok słupka. To był jego dzień, to był Messi-show!

5 1 FC Barcelona Real Valladolid ter Stegen Alba Lenglet Pique Semedo Busquets de Jong Vidal Messi 2 Suarez Fati Masip Barba Kiko Martínez Porro Fernández Míchel Tuhami Guardiola Rubio Plano SKŁADY FC Barcelona Real Valladolid Marc-André ter Stegen Jordi Masip 78′ 78′ Jordi Alba Federico Barba 2′ 2′ Clément Nicolas Laurent Lenglet 15′ 15′ Francisco Olivas Kiko Gerard Pique 32′ 32′ José Ignacio Martínez García Nelson Semedo Pedro Antonio Porro Sauceda Sergio Busquets 45′ 45′ Joaquín Fernández Moreno 60′ 60′ Frenkie de Jong 79′ 79′ Miguel Angel Herrero Javaloyas 29′ 29′ Arturo Vidal 53′ 53′ Anuar Mohamed Tuhami 34′, 75′ 34′, 75′ Lionel Messi 68′ 68′ Sergio Guardiola Navarro 77′ 77′ Luis Suarez Waldo Rubio Martín 63′ 63′ Anssumane Fati 66′ 66′ Óscar Plano Pedreño REZERWOWI Norberto Murara Neto Andriy Lunin 78′ 78′ Sergi Roberto 32′ 32′ Mohamed Salisu Abdul Karim Jean-Clair Todibo Antonio Jesús Regal Angulo Carles Aleña Castillo Rubén Alcaraz Jiménez 60′ 60′ Ivan Rakitić 53′ 53′ Pablo Hervías Ruiz 63′ 63′ Antoine Griezmann Jorge De Frutos Sebastián Carles Pérez Sayol 66′ 66′ Enes Ünal

Zdjęcie Leo Messi / Getty Images