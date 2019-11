FC Barcelona przełamała złą passę i wygrała z Celtą Vigo aż 4-1. Hat-trickiem popisał się Leo Messi, a ozdobami meczu były aż trzy bramki z rzutów wolnych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona. Pique zaskoczył wszystkich. Podał publicznie swój numer telefonu. Wideo INTERIA.TV



Reklama

Forma drużyny z Katalonii w dwóch ostatnich spotkaniach nie była zbyt dobra. Podopieczni Ernesto Valverde przegrali z Levante 1-3 i zremisowali w rozgrywkach Ligi Mistrzów ze Slavią Praga 0-0. Wyniki te są dalekie od tych, które wymagają kibice Barcy. Szkoleniowiec "Blaugrany" ma tego świadomość i na przedmeczowej konferencji stwierdził, że gwizdy od kibiców są dobre, bo działają motywująco.

Nie były jednak wystarczające, aby Barcelona mogła zdominować początek meczu z Celtą. W pierwszym kwadransie spotkania, drużyna z Galicji miała ok. 70% posiadanie piłki. Pomimo dobrego początku gości, to podopieczni Valverde pierwsi trafili do bramki.

W 21. minucie Joseph Aido zagrał ręką w polu karnym i sędzia wskazał na "jedenastkę". Do wykonania rzutu karnego podszedł Lionel Messi i lekkim strzałem po ziemi pokonał bramkarza Celty. Gwiazda Barcelony oddała jeszcze groźny strzał po kilku minutach, jednak tym razem poradził z nim sobie Ruben Blanco.



Goście zdołali odpowiedź i trafili do bramki w 42. minucie. Lucas Olaza popisał się pięknym strzałem z rzutu wolnego, którego nie powstydziłby się nawet Messi. Argentyńczyk poczuł, że również chciałby zdobyć swoja bramkę ze stałego fragmentu gry i tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę, uderzył bardzo podobnie do Olazy i Blanco musiał drugi raz wyciągnąć piłkę z siatki.



FC Barcelona rozstrzelała się w drugiej części spotkania. W 48. minucie spotkania Messi ponownie zdobył bramkę po strzale z rzutu wolnego. Celta próbowała reagować na utratę gola, jednak nie udało się jej sforsować zasieków klubu z Katalonii.

Gospodarze za to byli o wiele bardziej konkretni i tuż przed zakończeniem spotkania Sergio Busquets podwyższył wynik spotkania. Hiszpan huknął z dystansu, nie dając szans zasłoniętemu bramkarzowi.



Po zwycięstwie nad Celtą, Barcelona wskoczyła na fotel lidera. Zawodnicy Valverde rozegrają kolejne spotkanie z Cartageną.

Primera Division - tabele, strzelcy, wyniki



PA



13. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-11-09 21:00 | Stadion: Camp Nou | Widzów: 71209 | Arbiter: Guillermo Cuadra FC Barcelona Real Club Celta de Vigo 4 1 DO PRZERWY 2-1 L. Messi 23',45',48' S. Busquets 85' L. Olaza 42'

4 1 FC Barcelona Celta Vigo ter Stegen Firpo Pique Roberto Semedo Umtiti de Jong Arthur Messi 3 Griezmann Fati Blanco Juncà Aidoo Araujo Mallo Olaza Catrofe Beltrán Diop Lobotka Aspas Sisto SKŁADY FC Barcelona Celta Vigo Marc-André ter Stegen Rubén Blanco Veiga Héctor Junior Firpo Adames David Juncà Reñé Gerard Pique Joseph Aidoo 52′ 52′ Sergi Roberto Nestor Araujo Razo 23′ 23′ Nelson Semedo Hugo Mallo Novegil 25′ 25′ Samuel Umtiti 42′ 42′ Lucas René Olaza Catrofe Frenkie de Jong 45′ 45′ Francisco José Beltrán Peinado Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 81′ 81′ Pape Cheikh Diop Gueye 23′ (k.), 45′, 48′ 23′ (k.), 45′, 48′ 40′ 40′ Lionel Messi 76′ 76′ Stanislav Lobotka 73′ 73′ Antoine Griezmann Iago Aspas 46′ 46′ Anssumane Fati 64′ 64′ Pione Sisto REZERWOWI Norberto Murara Neto Sergio Álvarez Conde Clément Nicolas Laurent Lenglet David Costas Cordal 23′ 23′ 85′ 85′ 88′ 88′ Sergio Busquets Jorge Sáenz de Miera Colmeiro Ivan Rakitić 64′ 64′ Brais Méndez Portela Arturo Vidal 76′ 76′ Denis Suarez 46′ 46′ Ousmane Dembélé Okay Yokuşlu 73′ 73′ Luis Suarez 81′ 81′ Gabriel Matías Fernández Leites

STATYSTYKI FC Barcelona Celta Vigo 4 1 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 9 6 Strzały na bramkę 7 5 Rzuty rożne 2 2 Faule 18 13 Spalone 1 3