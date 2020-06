Juventus jest o krok od wielkiego transferu! Jak donosi "Sky Sports" klub Wojciecha Szczęsnego porozumiał się z FC Barcelona w sprawie transferu Arthura Melo, a ustalona kwota odstępnego ma wynieść bagatela 80 mln euro. "Stara Dama" musi jednak jeszcze przekonać do przeprowadzki samego piłkarza, a to nie będzie łatwe zadanie.

Już w kwietniu Brazylijczyk obwieścił światu, że nie zamierza latem zmieniać otoczenia i chce pozostać na Camp Nou.

- Interesuje mnie tylko dalsza gra w Barcelonie i w tej kwestii jestem pewny siebie oraz spokojny. Tu czuję bardzo dobrze - pisał w oświadczeniu, opublikowanym na łamach hiszpańskich mediów (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Juventus nie składa jednak broni i wciąż wierzy w zakontraktowanie 23-letniego pomocnika. Według informacji "Sky Sports" Włosi uzgodnili już z Barceloną szczegóły transakcji. Transfer Brazylijczyka miałby ich kosztować 80 mln euro.

To właśnie aspekt finansowy ma być jednym z czynników, który przekona Arthura do przeprowadzki. W Turynie mógłby on liczyć na większe zarobki niż w Barcelonie, inkasując pięć mln euro w skali roku.