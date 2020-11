Barcelona rozgromiła na Camp Nou Osasunę 4-0 (2-0) w meczu 11. kolejki Primera Division.

Do składu "Dumy Katalonii" wrócił Lionel Messi, który nie pojechał z drużyną do Kijowa na mecz Ligi Mistrzów. Trener Barcy Ronald Koeman postanowił dać odpocząć swojemu asowi.



Barcelona w lidze spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale w starciu z Osasuną była zdecydowanym faworytem. Z tej rpli gospodarze się wywiązali w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości.



Już w 10. minucie powinno być 1-0. Przyjezdnych przed stratą gola uratował jeden z obrońców, który wybił piłkę z linii bramkowej.



Festiwal strzelecki "Dumy Katalonii" rozpoczął się w 30. minucie. W zamieszaniu przed bramka Osasuny przytomnie zachował się Martin Braithwaite i z bliska wpakował piłkę do siatki.



Jeszcze przed przerwą prowadzenie podwyższył Antoine Griezmann, który popisał się kapitalnym strzałem z dystansu.



Po zmianie stron Barcelona zdobyła jeszcze dwie bramki. Do siatki Osasuny trafili Philippe Coutinho i Messi.

Primera Division - wyniki, terminarz i tabela





11. kolejka Hiszpania - Primera División

2020-11-29 14:00 | Stadion: Camp Nou | Arbiter: Antonio Miguel Mateu Lahoz FC Barcelona CA Osasuna 4 0 DO PRZERWY 2-0 M. Braithwaite 29' A. Griezmann 42' Philippe Coutinho 57' L. Messi 73'

STATYSTYKI FC Barcelona CA Osasuna 4 0 Posiadanie piłki 72,2% 27,8% Strzały 22 9 Strzały na bramkę 15 5 Rzuty rożne 5 3 Faule 8 12 Spalone 1 2

4 0 FC Barcelona CA Osasuna ter Stegen Dest Mingueza Lenglet Alba Pedri Coutinho de Jong Messi Braithwaite Christensen Griezmann Herrera Vidal García Navas Roncaglia Moncayola Oier Jony Pérez García Budimir SKŁADY FC Barcelona CA Osasuna Marc-André ter Stegen Sergio Herrera Pirón 61′ 61′ Sergiño Gianni Dest Ignacio Vidal Miralles Óscar Mingueza García Unai García Lugea 67′ 67′ Clément Nicolas Laurent Lenglet Raúl Rodríguez Navas Jordi Alba Facundo Roncaglia 46′ 46′ Pedro González López Jon Moncayola Tollar 57′ 57′ 61′ 61′ Philippe Coutinho 64′ 64′ Oier Sanjurjo Mate Frenkie de Jong 23′ 23′ Jonathan Rodríguez Menéndez 73′ 73′ 74′ 74′ Lionel Messi 63′ 63′ Inigo Perez Soto 29′ 29′ 61′ 61′ Martin Braithwaite Christensen 74′ 74′ Rubén García Santos 42′ 42′ Antoine Griezmann 74′ 74′ Ante Budimir REZERWOWI Norberto Murara Neto Iñaki Álvarez Goñi Ignacio Peña Sotorres Rubén Iván Martínez Andrade 61′ 61′ Héctor Junior Firpo Adames 23′ 23′ Álvaro Juan Cruz Armada 67′ 67′ Carles Aleña Castillo Aridane Hernández Umpiérrez 46′ 46′ Sergio Busquets 64′ 64′ Darko Brašanac Matheus Fernandes Siqueira 63′ 63′ Roberto Torres Morales Miralem Pjanić 74′ 74′ Enrique Barja Afonso Ricard Puig Martí Javier Enrique Delgado Saverio 61′ 61′ Ousmane Dembélé 74′ 74′ Enric Gallego Puigsech 61′ 61′ Francisco António Machado Mota Castro Trincão