Kluby piłkarskie muszą podejmować coraz bardziej radykalne środki, aby poradzić sobie ze skutkami epidemii koronawirusa. Hiszpańskie media twierdzą, że problem dotknął nawet Barcelonę, która rozważa zmniejszenie pensji swoich piłkarzy.

Jak donosi "Mundo Deportivo" FC Barcelona rozważa obniżenie pensji swoim piłkarzom. Spowodowane jest to szerzącą się epidemią koronawirusa. Kluby musiały bowiem ograniczyć wszelką działalność sportową do 4 kwietnia, co generuje bardzo duże straty.

W przypadku "Blaugrany" dziennikarze katalońskiego dziennika zwracają uwagę na spadek dochodów z dnia meczowego (głównie bilety VIP), ograniczona jest również działalność socios czy wpływy z reklam.



Rada dyrektorów FC Barcelony miała odbyć pilną wideokonferencję dotyczącej zachowania płynności finansowej klubu. Działacze stwierdzili, że nie podejmą decyzji do końca tego tygodnia, lecz nie wykluczają opcji obniżenia pensji zawodnikom i trenerom "Barcy".



Gazeta twierdzi również, że oprócz decyzji Barcelony, w najbliższym czasie powinniśmy poznać również kolejny komunikat La Liga, dotyczący ewentualnego powrotu do gry. 12 marca zawieszono rozgrywki na dwa tygodnie, lecz póki co wydaje się, że władze zdecydują się przedłużyć przerwę w Primera Division.



Na Półwyspie Iberyjskim odnotowano aż 21 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem. Zarażonych jest również prawie 35 procent składu Valencii.

