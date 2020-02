W 24. kolejce Primera Division Barcelona pokonała Getafe 2-1. "Duma Katalonii" nie zagrała najlepiej, ale kiedy trzeba było, podkręciła tempo i zdobyła bramki.

24. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-02-15 16:00 | Stadion: Camp Nou | Widzów: 89409 | Arbiter: Guillermo Cuadra FC Barcelona Getafe CF 2 1 DO PRZERWY 2-0 A. Griezmann 33' Sergi Roberto 39' Ángel 66'

Na początku meczu Barcelona miała problemy. W 22. minucie boisko opuścił Jordi Alba. Z powodu kontuzji Hiszpan nie był w stanie kontynuować gry.

Dwie minuty później do siatki trafił Allan Nyom. Po weryfikacji VAR gol jednak nie został uznany. We wcześniej fazie akcji był faul i na tablicy wyników nadal pozostały dwa zera.

Zmieniło się to w 33. minucie. Po słabym początku piłkarze "Dumy Katalonii" wzięli się do roboty i zdobyli bramkę. Lionel Messi zagrał prostopadle w pole karne, do wbiegającego Antoine’a Griezmanna. Francuz tylko trącił piłkę obok bramkarza i dał swojemu zespołowi prowadzenie.

Sześć minut później wynik podwyższył Sergi Roberto. Z lewej strony zagrał Junior Firpo, który zastąpił Albę, a akcję, strzałem w "krótki róg" zamknął Hiszpan i do przerwy Barcelona prowadziła.

W drugiej połowie to się nie zmieniło, choć Getafe strzeliło kontaktowego gola. W 66. minucie, po wrzutce z prawej strony, ładnym strzałem z woleja popisał się Angel.

Barcelona utrzymała prowadzenie i ma tyle samo punktów, co Real Madryt. Rozegrała jednak mecz więcej niż "Królewscy", którzy w niedzielę zmierzą się z Celtą Vigo.

MP

2 1 FC Barcelona Getafe CF ter Stegen Alba Pique Roberto Umtiti Busquets de Jong Arthur Messi Griezmann Fati Soria Cucurella Dakonam Ortega Etxeita Nyom Olivera Miramontes Arambarri Rosa Etebo Maksimović Molina Mata SKŁADY FC Barcelona Getafe CF Marc-André ter Stegen David Soria 22′ 22′ Jordi Alba Marc Cucurella Saseta Gerard Pique Djené Dakonam Ortega 39′ 39′ Sergi Roberto Xabier Etxeita Gorritxategi 49′ 49′ Samuel Umtiti Allan Romeo Nyom Sergio Busquets 52′ 52′ Mathías Olivera Miramontes Frenkie de Jong Mauro Wilney Arambarri Rosa 75′ 75′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 67′ 67′ Oghenekaro Etebo Lionel Messi Nemanja Maksimović 33′ 33′ Antoine Griezmann 52′ 52′ Jorge Molina Vidal 85′ 85′ 85′ 85′ Anssumane Fati 73′ 73′ Jaime Mata Arnaiz REZERWOWI Norberto Murara Neto Leandro Chichizola Ronald Federico Araújo da Silva Erick Cathriel Cabaco Almada 22′ 22′ 82′ 82′ Héctor Junior Firpo Adames 52′ 52′ 89′ 89′ Robert Kenedy Nunes do Nascimento Nelson Semedo David Timor Copoví 75′ 75′ Ivan Rakitić Brum Deyverson 85′ 85′ Arturo Vidal 67′ 67′ Amath Ndiaye Rey Manaj 52′ 52′ 66′ 66′ Ángel Luis Rodríguez Díaz

STATYSTYKI FC Barcelona Getafe CF 2 1 Posiadanie piłki 66% 34% Strzały 11 6 Strzały na bramkę 6 3 Rzuty rożne 2 3 Faule 12 29 Spalone 2 4

