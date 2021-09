O ile jeszcze kilka tygodni temu Anthony Martial miał pewnie nadzieję, że w sezonie 2021/2022 może mieć szansę na wywalczenie sobie stałego miejsca w wyjściowym składzie Manchesteru United, to przybycie Cristiano Ronaldo sprawiło, że sytuacja 25-latka zdecydowanie się skomplikowała.

Martial bowiem - prócz wspomnianego Portugalczyka - musiałby walczyć o uznanie w oczach Ole Gunnara Solskjaera także z - zależnie od ustawienia wyjściowej jedenastki - Edinsonem Cavanim, Masonem Greenwoodem czy Marcusem Rashfordem, gdy ten powróci do pełni zdrowia. Wydaje się, że nazwisko francuskiego snajpera zostało wpisane na listę zawodników "na wylocie".



Reklama

FC Barcelona chce jak najszybciej sprowadzić Martiala

Jak informuje Eurosport, włodarze United mieli nawet dać jasny sygnał przedstawicielom Martiala, że ten ma zielone światło na poszukiwanie nowego klubu. Wybawieniem dla niego może okazać się FC Barcelona, która jest zdeterminowana, by wzmocnić swoją linię ataku.



"Duma Katalonii" utraciła bowiem ostatnio nie tylko Leo Messiego, ale i Antoine'a Griezmanna, który udał się na wypożyczenie do swojego dawnego klubu, Atletico Madryt. Z tego powodu chętnie zobaczyłaby u siebie Martiala, który wcześniej - według licznych doniesień medialnych - cieszył się także zainteresowaniem m.in. mediolańskiego Interu.



Piłkarz ma jednak z "Czerwonymi Diabłami" kontrakt ważny przez kolejne trzy lata. To oznacza, że United raczej nie będzie chciało schodzić z ceny poniżej poziomu 40 mln funtów.



Anthony Martial debiutował w United sześć lat temu

Urodzony w 1995 roku Anthony Martial do Manchesteru United trafił za kadencji Louisa van Gaala w 2015. W Premier League zadebiutował w prestiżowym meczu z FC Liverpoolem, w którym strzelił bardzo ładną bramkę, ustalając jednocześnie wynik spotkania na 3-1.

Zdjęcie Anthony Martial może niebawem zostać graczem "Blaugrany" / Jonathan Moscrop / Contributor / Getty Images

PaCze