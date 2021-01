FC Barcelona pokonała na Camp Nou Athletic Bilbao 2-1 w 21. kolejce Primera Division. Lionel Messi strzelił 650. gola w barwach "Dumy Katalonii", która zrównała się punktami w tabeli z Realem Madryt.

21. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-01-31 21:00 | Stadion: Camp Nou | Arbiter: Antonio Miguel Mateu Lahoz FC Barcelona Athletic Bilbao 2 1 DO PRZERWY 1-0 L. Messi 20' A. Griezmann 74' Jordi Alba 49' (samob.)

Barcelona ostatnio spotkała się z Athletikiem Bilbao w finale Superpucharu Hiszpanii. W Sewilli lepsi byli Baskowie, którzy wygrali 3-2 po dogrywce, a Lionel Messi zobaczył czerwoną kartkę za uderzenie Asiera Villalibre.

W niedzielę w barwach Barcelony nie mógł zagrać pauzujący za kartki Sergio Busquets. W jedenastce zastąpił go Miralem Pjanić.



Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w piątej minucie. Samuel Umtiti agresywnie zaatakował na środku boiska Raula Garcię, piłka trafiła do Antoine'a Griezmanna, który podał do Messiego, jednak Argentyńczyk przegrał pojedynek sam na sam z Unaim Simonem.



Barcelona była lepsza i objęła prowadzenie w 20. minucie. Messi przymierzył z rzutu wolnego ponad murem, a piłka przeleciała nad wracającym do własnej bramki Yerayem Alvarezem, który jeszcze zderzył się ze słupkiem.



Było to 650. trafienie Argentyńczyka w barwach "Dumy Katalonii" we wszystkich rozgrywkach (456. w lidze), z czego 49 padło z rzutów wolnych (38 w lidze).



Wydawało się, że "Duma Katalonii" strzeli kolejnego gola, ale na początku drugiej połowy Athletic wyrównał. W 49. minucie z lewej strony dośrodkował Raul Garcia, a Jordi Alba, naciskany przez Oscara de Marcosa, posłał piłkę do siatki. Zawodnicy gospodarze jeszcze protestowali, najbardziej lewy obrońca Barcelony, jednak sędziowie uznali gola, a Alba zobaczył żółtą kartkę.



W 57. minucie podopieczni Ronalda Koemana stanęli przed szansą na ponowne objęcie prowadzenia, ale "główkę" Pjanicia z kilku metrów w świetnym stylu sparował Simon. Z lewej strony dośrodkował Griezmann.



I to Barcelona zadała drugi cios w 74. minucie. Po długim rozgrywaniu piłki Ousmane Dembélé zagrał do wbiegającego prawą stroną Oscara Minguezy, a ten dośrodkował w pole karne, gdzie Griezmann dołożył nogę, trafiając pod poprzeczkę.



Dzięki temu zwycięstwu "Duma Katalonii zrównała się w tabeli z Realem Madryt. 10 punktów więcej ma jednak inny klub ze stolicy Hiszpanii - Atletico, który rozegrał jednak o jeden mecz mniej od obu hiszpańskich gigantów.





2 1 FC Barcelona Athletic Bilbao ter Stegen Mingueza Araújo Umtiti Alba Pjanić Dembélé Griezmann de Jong Pedri Messi Simón Capa Yeray Martínez Yuri Marcos García Muniain Vencedor García Williams SKŁADY FC Barcelona Athletic Bilbao Marc-André ter Stegen Unai Simón Mendibil Óscar Mingueza García 77′ 77′ 84′ 84′ Ander Capa Rodríguez Ronald Federico Araújo da Silva 39′ 39′ Yeray Álvarez López Samuel Umtiti Íñigo Martínez Berridi 49′ (samob.) 49′ (samob.) 50′ 50′ Jordi Alba Yuri Berchiche Izeta 67′ 67′ Miralem Pjanić 67′ 67′ Óscar de Marcos Arana 87′ 87′ Ousmane Dembélé Daniel García Carrillo 74′ 74′ 84′ 84′ Antoine Griezmann Iker Muniain Goñi 47′ 47′ Frenkie de Jong 66′ 66′ Unai Vencedor Paris Pedro González López 32′ 32′ Raul Garcia Escudero 20′ 20′ Lionel Messi 84′ 84′ Iñaki Williams Arthuer REZERWOWI Norberto Murara Neto Jokin Ezkieta Mendiburu Arnau Tenas Ureña 84′ 84′ Íñigo Lekue Martínez Héctor Junior Firpo Adames Unai Núñez Gestoso 84′ 84′ Clément Nicolas Laurent Lenglet Iñigo Córdoba Querejeta 67′ 67′ Sergi Roberto Ibai Gomez Perez Matheus Fernandes Siqueira Unai López Cabrera Moriba Kourouma Kourouma Oihan Sancet Tirapu Ricard Puig Martí 66′ 66′ Mikel Vesga Arruti 87′ 87′ Martin Braithwaite Christensen 67′ 67′ Alejandro Berenguer Remiro Konrad De La Fuente Jon Morcillo Conesa Francisco António Machado Mota Castro Trincão 84′ 84′ Asier Villalibre Molina

