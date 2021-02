Piłkarz Barcelony Ansu Fati przeszedł drugą operację lewego kolana i jego leczenie może się przedłużyć - podała agencja Reuters, ale klub na razie nie komentuje sprawy. Jeden z największych talentów młodego pokolenia pauzuje z powodu kontuzji od listopada.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 36. urodziny Cristiana Ronalda! Najpiękniejsze gole wg UEFA! (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Gdy wówczas przeszedł zabieg, mówiono, że 18-letni napastnik wróci do gry po czterech miesiącach. Teraz okazało się, że potrzebna była kolejna operacja, a i trzeciej nie należy wykluczyć. To oznacza, że jego powrót na murawę się przedłuży.

Reklama

Barcelona liczyła na to, że Fati będzie zdolny do gry w marcu i pomoże drużynie w Lidze Mistrzów. Jak pisze agencja Reuters, staje się to wątpliwe.

Uraz Fatiego to spory cios dla Barcelony, bowiem młody piłkarz był jednym z liderów drużyny. W dziesięciu meczach, w których wystąpił we wszystkich rozgrywkach zdobył pięć goli.

mar/ cegl/