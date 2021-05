Rywalizacja o tytuł mistrza Hiszpanii mogła rozstrzygnąć się już w niedzielę. Na triumfatora musimy jednak jeszcze zaczekać. W przedostatniej kolejce Primera Division swoje mecze wygrały zespoły z Madrytu - Atletico oraz Real - i już tylko one pozostają w grze o złoto. Domowa porażka Barcelony oznacza dla niej koniec szans na wygranie ligi.

Wszystkie spotkania przedostatniej kolejki Primera Division rozgrywane były równolegle. Atletico Madryt pokonało u siebie 2-1 Celtę Vigo, Real Madryt wygrał w gościnie z Athletikiem Bilbao 1-0, z kolei Barcelona uległa na Camp Nou 1-2 Celcie Vigo.

W pierwszych fragmentach spotkania zdecydowanie najbliżej zdobycia bramki byli piłkarze Atletico. Angel Correa przegrał jednak sytuację oko w oko z golkiperem Osasuny, a chwilę później piłka po strzale Luisa Suareza z pięciu metrów trafiła w słupek.



Jako pierwsza prowadzenie objęła jednak Barcelona za sprawą Leo Messiego. Radość "Dumy Katalonii" nie trwała jednak długo. Goście doprowadzili do wyrównania po 10 minutach.



Niespełna kwadrans po zmianie stron do siatki trafiło wreszcie "Atleti". Na liście strzelców znalazł się stoper Stefan Savić. Wydawało się, że przewaga nad ekipą z Camp Nou wzrosła do sześciu punktów. Gol został jednak anulowany.



Antonio Mateu Lopez szokuje

Bramka padła za to w Bilbao. Real wyszedł na prowadzenie po strzale Nacho Fernandeza. Tu też nie obyło się bez wielkich kontrowersji - trafienie zostało zaliczone dopiero po analizie. Decyzja wydaje się skandaliczna. Na powtórkach widoczny jest ofsajd!



Tymczasem w 75. minucie bramkę w Madrycie zdobyła Osasuna! W tym momencie Real mógł cieszyć się pozycja lidera tabeli i jednopunktowym prowadzeniem nad Atletico.



Radosć "Królewskich" trwała tylko siedem minut. Wyrównującego gola dla wybrańców Simeone strzelił wprowadzony z ławki Renan Lodi. Oznaczało to, że stołeczne zespoły ponownie zrównały się liczbą "oczek".



Kiedy jednak w 88. minucie do bramki Osasuny trafił Luis Suarez, Atletico znów patrzyło na rywali z samego szczytu.



W samej końcówce gola straciła Barcelona, grzebiąc tym samym ostatecznie szanse na tytuł mistrza Hiszpanii.



2021-05-16 18:30 | Stadion: Estadio Wanda Metropolitano | Arbiter: Juan Martínez Munuera Atletico Madryt CA Osasuna 2 1 DO PRZERWY 0-0 Renan Lodi 82' L. Suárez 88' A. Budimir 75'

Wynik spotkania strzałem głową otworzył Ante Budimir. Analiza VAR była tylko formalnością. Bramkarz Atletico, Jan Obal, wygarnął piłkę juz zza linii bramkowej.



Wyrównał rezerwowym Renan Lodi - idealnie wystartował do podania , dopadł do piłki na pełnym biegu i huknął pod porzeczkę nie do obrony.



Atletico Madryt - Osasuna Pampeluna 2-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Budimir (75.), 1-1 Lodi (82.), 2-1 Suarez (88.)



2021-05-16 18:30 | Stadion: San Mamés Barria | Arbiter: Antonio Miguel Mateu Lahoz Athletic Bilbao Real Madryt 0 1 DO PRZERWY 0-0 Nacho 68'

Po niespełna półgodzinie gry Realowi należał się rzut karny. Piłkę ręką we własnej "szesnastce" zablokował wówczas Jon Morcillo.



Arbiter Antonio Mateu Lahoz początkowo w ogóle nie zareagował na tę sytuację. Chwilę później zarządził analizę VAR i... uznał, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Ten sam sędzia niebawem poprowadzi finał Ligi Mistrzów.

Po krótko rozegranym rzucie rożnym piłka finalnie trafiła do Nacho Fernandeza, a ten z bliskiej odległości umieścił ją w siatce. Arbiter zarządził analizę VAR i tym razem gola uznał. Powtórki pokazały jednak wyraźnie, że na pozycji spalonej był Karim Benzema, który absorbował uwagę bramkarza.



Athletic Bilbao - Real Madryt 0-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Nacho (69.)



2021-05-16 18:30 | Stadion: Camp Nou | Arbiter: Ricardo De Burgos Bengoetxea FC Barcelona Real Club Celta de Vigo 1 2 DO PRZERWY 1-1 L. Messi 28' Santi Mina 38',89'

Barcelona długo kruszyła mur obronny Celty. Wystarczyło jednak jedno idealne podanie Sergio Busquetsa i w 28. minucie zrobiło się 1-0.

Adresatem mierzonego zagrania był Lionel Messi. Wszedł znakomicie między dwóch defensorów i strzałem głową z linii pola bramkowego dał gospodarzom prowadzenie!



Ekipa z Vigo wyrównała jeszcze przed przerwą. Futbolówkę przed polem karnym otrzymał Santi Mina, zdecydował się na strzał i po chwili było 1-1. Nie popisał się w tej sytuacji Gerard Pique, który powinien zablokować sygnalizowane uderzenie, ale zachował się zbyt statycznie.





FC Barcelona - Celta Vigo 1-2 (1-1)

Bramki: 1-0 Messi (28.), 1-1 Mina (38.), 1-2 (89.)



Primera Division - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz