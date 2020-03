Obrońca Valencii Ezequiel Garay jest kolejnym zawodnikiem, który potwierdził zakażeniem koronawirusem. Piłkarz poinformował o tym w mediach społecznościowych i zaznaczył, że czuje się dobrze.

"To jasne, że 2020 rok zaczął się dla mnie źle. Test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny. Czuję się bardzo dobrze, a teraz pozostaje w izolacji, zgodnie z zaleceniami lekarzy" - napisał na Instagramie Garay.

Dla 33-letniego Argentyńczyka to kolejna fatalna wiadomość w ostatnim czasie. Na początku lutego piłkarz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, a pauza w grze po takim urazie wynosi około pół roku.



Rozgrywki Primera Division zostały już wcześniej zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa. Podobnie zawieszone zostały rozgrywki w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Portugalii, czy Anglii.



Garay jest zawodnikiem Valencii od 2016 roku. W obecnym sezonie awansował z klubem do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie odpadł z Atalantą Bergamo (4-8 w dwumeczu).



W przeszłości był piłkarzem Newell's Old Boys, Racingu Santander, Realu Madryt, Benfiki oraz Zenitu St. Petersburg. W 2014 roku zagrał w przegranym po dogrywce finale mistrzostw świata z Niemcami.