Primera Division. Espanyol zmienił trenera po raz trzeci w tym sezonie

Dzień przed meczem z Realem Madryt Espanyol Barcelona poinformował o trzeciej już w tym sezonie zmianie trenera. Tylko pół roku z zespołem pracował Abelardo Fernandez. Przed nim ostatni zespół hiszpańskiej ekstraklasy prowadzili David Gallego i Pablo Machin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcelo pokazał klasę! Świetne zagranie zawodnika Realu. Wideo INTERIA.TV

Abelardo, były piłkarz Barcelony, został urlopowany, a jego miejsce zajął dyrektor sportowy Francisco Rufete.

Reklama

Na siedem kolejek przed zakończeniem rozgrywek Espanyol zajmuje ostatnie, 20. miejsce ze stratą ośmiu punktów do plasującego się na 17., bezpiecznej pozycji Eibar.

Do tej pory Espanyol wygrał tylko pięć z 31 meczów. W niedzielę podejmie Real Madryt, który walczy z FC Barcelona o tytuł mistrzowski. Obie drużyny zgromadziły po 68 punktów.

Kiedy pod koniec grudnia Abelardo, 54-krotny reprezentant Hiszpanii (mistrz olimpijski z Barcelony po finale z Polską 3-2), przejmował Espanyol, kibice wierzyli, że uratuje klub przed spadkiem, podobnie jak wcześniej Deportivo Alaves.

Ale od tego czasu barcelońska ekipa cały czas jest "czerwoną latarnią" La Liga, a jej strata punktowa jeszcze się powiększyła. Po przerwie w sezonie, spowodowanej pandemią koronawirusa, Espanyol wygrał z Alaves 2-0, a potem zdobył tylko punkt w trzech występach.

giel/ pp/

Primera Division: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Francisco Rufete / AFP

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>