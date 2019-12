Sporo mówi się w ostatnich dniach o tym, że hiszpański skrzydłowy Pedro Rodriguez może powrócić do Barcelony. Mimo krążących plotek ten ruch nie wydawał się wielce prawdopodobny, choć optykę zmieniła nieco wypowiedź trenera "Dumy Katalonii" Ernesta Valverde.

Już w piątek informowaliśmy o planach Pedro związanych z powrotem do drużyny, z którą odnosił największe sukcesy.

- Wszyscy wiedzą, co czuję do tego klubu i oczywiste jest to, że jest możliwość, abym tam powrócił. Ciągle to mówiłem. To klub, który jest dla mnie szczególny, ponieważ zawsze mu kibicuję. Miałem tam tyle doświadczeń i spędziłem tam tak wiele lat, że czuję się kochany przez fanów Barcelony. Jest to opcja, która będzie zawsze dostępna i mam nadzieję, że to się kiedyś zdarzy - powiedział Pedro, w rozmowie z radiem Cadena SER Catalunya.

Do słów skrzydłowego odniósł się później trener "Blaugrany" Valverde, który wyróżnił Pedro w dość odważnych słowach.