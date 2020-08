Klub piłkarski Elche dwa dni po awansie do hiszpańskiej Primera Division rozstał się z trenerem Juanem Jose Rojo Martinem, nazywanym "Pacheta". Szkoleniowiec po pięciu latach absencji wprowadził zespół do Primera Division i jego zwolnienie jest sporym zaskoczeniem.

"Klub i trener się rozstają i każdy idzie własną drogą. To koniec triumfalnego cyklu, który zostanie na zawsze w naszej pamięci" - napisano w oficjalnym oświadczeniu Elche.

Kontrakt Martina kończył się w tym sezonie i nie został przedłużony. Nie podano przyczyny takiej decyzji.



Pacheta dołączył do Elche w lutym 2018, gdy klub znajdował się na skraju bankructwa. Grał wówczas na trzecim poziomie rozgrywek w Hiszpanii. Martin awansował z zespołem o dwa szczeble, ale nie poprowadzi drużyny w ekstraklasie.



Awans Elche do Primera Division był sporą niespodzianką. Klub miał piąty najniższy budżet, a w play off pokonał Gironę.