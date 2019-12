Primera Division. El Clasico - historia wielkich skandali i pięknych zwycięstw

Real Madryt i FC Barcelona - historia obu tych klubów jest ściśle ze sobą związana. Wydawać by się mogło, że jeden nie może istnieć bez drugiego. Ciągła rywalizacja zmuszała obie ekipy do nieustannego rozwoju, a sukcesy jednej ze stron stanowiły dla rywala motywację do jeszcze cięższej pracy.

W ten sposób "Królewscy" i "Blaugrana" zdominowali krajowe podwórko, rozdzielając między siebie najważniejsze trofea. We wzajemnym współzawodnictwie, osadzonym na gruncie politycznych walk między Katalonią i stolicą Królestwa, nie zabrakło rzecz jasna ostrych tarć i ogromnych skandalów, które elektryzowały cały piłkarski świat.

Oto lista najważniejszych wydarzeń z ostatnich lat, związanych z El Clasico:

23 listopada 2002 - Cola i świński łeb

Rozgrywany tamtego dnia Klasyk zakończył się bezbramkowym remisem. Wynik zszedł jednak na dalszy plan, a w świetle reflektorów znalazł się wracający do Katalonii jako zdrajca Luis Figo. Na jego nieszczęście, przejawy niechęci wobec niego nie ograniczyły się do wyzwisk i obraźliwych transparentów.

Portugalczyk był wyznaczony do wykonywania rzutów rożnych. Rozwścieczona publiczność nie mogła nie wykorzystać bliskiego dystansu, dzielącego ją od obiektu nienawiści. Gdy Figo ustawiał futbolówkę w narożniku boiska, w jego stronę posypały się z trybun różnorakie przedmioty.

Do legendy przeszedł zwłaszcza świński łeb, którego zdjęcia gościły następnego dnia na okładkach hiszpańskiej prasy sportowej. Jak jednak przyznał sam Figo, jedną z rzuconych rzeczy udało mu się sprytnie wykorzystać.

Na murawie wylądowała między innymi butelka jednego z producentów coli, który podpisał umowę sponsorską z Portugalczykiem. Ten chwycił ją więc tak, jak gdyby pozował w czasie kręcenia reklamy. Można się domyślać, że za swoją kreatywność otrzymał odpowiednią bonifikatę.