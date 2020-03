W niedzielę Real Madryt ograł FC Barcelona 2-0, mimo absencji jednej ze swoich największych gwiazd - Edena Hazarda. "Królewscy" będą musieli sobie radzić bez swojego asa jeszcze przez dłuższy czas. W czwartek Belg ma przejść operację w USA, a potem rozpocznie walkę o jak najszybszy powrót na boisko.

Powiedzieć, że ten sezon jest dla Hazarda pechowy, to jak nie powiedzieć nic. Były skrzydłowy Chelsea przegapił trzy pierwsze kolejki Primera Division z powodu urazu uda, a pod koniec listopada kontuzja prawej nogi wykluczyła go z gry na ponad dwa miesiące.

Teraz Belg ponownie ma problemy z prawą nogą. 22 lutego w meczu z Levante (0-1) nabawił się pęknięcia kości strzałkowej i nie wiadomo, kiedy ponownie zobaczymy go w akcji.

Wiele zależy od operacji, którą wedle doniesień hiszpańskich mediów Hazard przejdzie w czwartek. Przed zabiegiem czeka go długa podróż do USA, bo to właśnie tam - w Dallas - ma położyć się na stole operacyjnym.

Wybór miejsca nie był przypadkowy. Jak informuje "As", podczas podejmowania decyzji kluczowa była postać dr. Daniela Coopera, konsultanta Realu, który pracuje dla występującej w NFL ekipy Dallas Cowboys. To on ma zaopiekować się Hazardem, choć nie przeprowadzi operacji. Specjalizuje się bowiem w urazach barku.

Po zabiegu będzie można precyzyjniej oszacować termin powrotu belgijskiego zawodnika. Może on nawet nie zagrać do końca tego sezonu, choć powinien wrócić na kluczowe mecze, o ile Real nie zdąży wcześniej odpaść z Ligi Mistrzów i "wypisać się" z walki o mistrzostwo Hiszpanii.

Na szybkiej rehabilitacji 29-latka zależy nie tylko stołecznej ekipie, ale i selekcjonerowi reprezentacji Belgii - Robertowi Martinezowi. Hazard jest w końcu kapitanem prowadzonej przez niego kadry, która pojedzie na tegoroczne Euro jako jeden z faworytów całego turnieju.

