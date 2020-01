Zinedine Zidane ogłosił kadrę meczową na derbowe starciu z Atletico Madryt. W ekipie Realu Madryt zabraknie między innymi Garetha Bale’a oraz Edena Hazarda, który wrócił już do treningów z drużyną po kilkutygodniowej przerwie.

Belg doznał kontuzji kostki w starciu ze swoim rodakiem Thomasem Meunierem podczas meczu Ligi Mistrzów Real Madryt - PSG (2-2) pod koniec listopada. Początkowo wydawało się, że uraz nie jest poważny, lecz ostatecznie wykluczył skrzydłowego z gry na ponad dwa miesiące.

W ostatnich dniach Hazard wykonywał coraz bardziej intensywne ćwiczenia, a także wznowił treningi z drużyną. Optymiści wierzyli więc, że znajdzie się w kadrze na starcie z Atletico, by w razie niekorzystnego wyniku pojawić się na murawie w drugiej połowie. Zidane jednak nie chce narażać swojej gwiazdy na odnowienie urazu.

Nieznany jest powód absencji Bale’a. Choć wydawać by się mogło, że jest ona związana z ewentualnym transferem Walijczyka (mówiło się między innymi o zainteresowaniu Tottenhamu), to rewelacje te szybko uciął agent piłkarza Jonathan Barnett, twierdząc że są to "bzdury".

Po stronie Realu w derbach Madrytu nie wystąpią także: Nacho, Brahim Diaz, Rodrygo Goes, Mariano Diaz oraz kontuzjowany Marco Asensio.

"Los Colchoneros" będą sobie musieli poradzić między innymi bez: Koke, Joao Feliksa oraz Diego Costy i Kierana Trippiera. Diego Simeone powołał za to wypożyczonego z chińskiego Dalian Professional Yannicka Carrasco.

Starcie derbowe rozpocznie się w sobotę o godzinie 16.00.

TB

