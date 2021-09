Były łzy wzruszenia i owacja trybun Camp Nou. Wczoraj, w starciu z Levante 18-letni Fati zagrał zaledwie 10 minut. Jego gol puentował wygraną Barcelony 3-0. Pauzował 10 miesięcy po, z pozoru niegroźnym, urazie łąkotki. Przeszedł jednak po nim aż cztery operacje.

Primera Division. Nowy bohater Barcelony

18-letni Fati staje się dla Barcelony postacią symboliczną. Po stracie Leo Messiego klub potrzebuje nowego bohatera. Czy pochodzący z Gwinei Bissau wychowanek nadaje się do tej roli? Kibice wierzą, że tak. Aby podsycić nadzieje klub podarował mu koszulkę z numerem 10 po legendarnym Argentyńczyku.

Fati to najmłodszy strzelec gola dla Barcelony tak w Primera Division jak w Lidze Mistrzów. I najmłodszy piłkarz, który zdobył bramkę dla reprezentacji Hiszpanii. Kontuzja z listopada 2020 roku przerwała jego karierę. Stracił Euro 2020, na którym Hiszpania dotarła do półfinału. Na Camp Nou tęsknili za nim najbardziej. Pogrążony w długach klub przypominał statek, który po zderzeniu z górą lodową szedł na dno.

Reklama

Latem nastąpiło trzęsienie ziemi. Odszedł Messi i Antoine Griezmann. Ich miejsce zajęli Memphis Depay, Luuk de Jong, Sergio Aguero. Ten trzeci jeszcze nie zadebiutował - cały czas się leczy.

Na drużynę Ronalda Koemana spadła plaga urazów. W lidze hiszpańskiej Barcelona zaczęła sezon obiecująco, traumatyczny był start Ligi Mistrzów. Starcie z Bayernem miało pokazać ile dzieli dziś zespół z Katalonii od europejskiej czołówki. Okazało się, że to już przepaść. Zawiedli wszyscy weterani. Po porażce 0-3 na Camp Nou załamany Gerad Pique stwierdził, że jedyny promyk nadziei to wychowankowie przebijający się do podstawowej jedenastki.

Depresję Barcelony pogłębiły ligowe remisy z Granadą (1-1) i Cadizem (0-0). Jedyną bramkę w tych spotkaniach zdobył młody stoper Ronald Araujo ratując punkt w 90. minucie. Swoją szansę wykorzystali 17-letni Gavi i 19-letni Nico Gonzalez. Obaj zagrali z Levante w podstawowym składzie i pociągnęli zespół do wygranej.

Primera Division. Gorąca posada Koemana

Dla Koemana to był egzamin ostateczny. Tak zapowiadały mecz z Levante dzienniki w Katalonii. - Wy macie swoją robotę, ja swoją - powiedział trener do dziennikarzy pytających go, czy śledzi pogłoski na temat swojej dymisji. Jako następcę wymienia się tradycyjnie Xaviego Hernandeza. Prezes Joan Laporta marzy ponoć o odzyskaniu z Manchesteru City Pepa Guardioli, ale to na razie misja niemożliwa.

Po traumatycznej porażce z Bayernem Laporta wystąpił z publicznym apelem do kibiców Barcy. - Poradzimy sobie z tym - obiecał. Przygnębienie w klubie było ogromne. Mecz z Bawarczykami pokazał, że nowi gracze zatrudnieni latem, choćby Depay, radzą sobie tylko w konfrontacji z przeciętniakami. Takim przeciętniakiem jest Levante - 17. zespół w tabeli La Liga, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał ani razu.

Prawdziwym egzaminem dla Barcelony będzie środowe starcie w Lidze Mistrzów z Benficą w Lizbonie. Lider ligi portugalskiej zaliczył siedem zwycięstw w siedmiu meczach tego sezonu. Rywalizację w Champions League zaczął od remisu z Dynamem w Kijowie (0-0). Jeśli za dwa dni pokona Katalończyków, ich sytuacja stanie się podbramkowa. Ostatni raz w fazie grupowej Barcelona odpadła 21 lat temu! W sezonie 2000-2001 przegrała rywalizację z AC Milan i Leeds. Od tamtej pory stała się jedną z najbardziej kultowych drużyn XXI wieku. Ligę Mistrzów wygrała cztery razy (2006, 2009, 2011 i 2015).

Na szczyty Katalończyków wynieśli wychowankowie szkółki La Masia. Z Messim, Xavim, Iniestą, Busquetsem, Pique, Jordim Albą. Trzej ostatni wciąż są w zespole. Ale już nie udźwigną odpowiedzialności za przywrócenie świetności klubu. W ostatnich latach Barcelona zaniedbała wychowanków. Na Griezmanna, Ousmane’a Dembele i Philippe’a Coutinho wydała 350 mln euro. Efekt jest mizerny. Kibice z Camp Nou wierzą, że tylko młodzież: Fati, Gavi, Araujo, Mingueza, czy kontuzjowany Pedri są w stanie odrodzić ich zespół.

Wyniki, tabelę i terminarz Primera Division znajdziesz tutaj!



- To nie będzie kwestia dwóch dni, dwóch tygodni, ani nawet dwóch miesięcy - powiedział Koeman przed powrotem Fatiego na boisko. Przestrzegał fanów, by nie oczekiwali cudów od nastolatka po tak ciężkich przejściach. Bramka i gra z Levante pokazały, że młodzian może odzyskać formę znacznie wcześniej niż przewiduje trener. Czy będzie w stanie wpłynąć na losy rywalizacji z Benficą już za dwa dni?

Dariusz Wołowski