Dwóch kolejnych piłkarzy Atletico Madryt otrzymało pozytywny wynik na obecność koronawirusa - poinformował hiszpański klub. Zakażeni zawodnicy to Hector Herrera oraz Thomas Lemar. Wcześniej zakażenia stwierdzono u czterech innych graczy: Carrasco, Hermoso, Felixa, i Dembele.

Obaj piłkarze - zgodnie z protokołem medycznym - są poddani izolacji we własnych domach.



Lemar w dwóch ostatnich meczach ligowych zanotował trzy asysty. Atletico będzie sobie jednak musiało poradzić bez niego i Herrery w poniedziałkowym starciu z Celtą Vigo.



"Los Colchoneros" są zdecydowanym liderem tabeli Primera Division. Mają siedem punktów przewagi nad drugą Barceloną, choć rozegrali jak dotąd dwa mecze mniej.



Jak poinformowały media, piłkarze Atletico już niebawem mogą przyjechać do Polski, by w naszej ojczyźnie rozegrać mecz Ligi Mistrzów z Chelsea ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



